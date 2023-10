Découverte de nouveaux matériaux atomiquement minces dotés de propriétés uniques

Des scientifiques du MIT et leurs collègues ont réalisé une percée dans le domaine des quasi-cristaux en découvrant une méthode simple et flexible permettant de créer de nouveaux matériaux atomiquement minces dotés de propriétés uniques. La recherche, publiée dans Nature, fait non seulement progresser notre compréhension des quasi-cristaux, mais ouvre également des possibilités d'exploration de phénomènes exotiques qui pourraient conduire à des applications et à des progrès importants en physique.

Les quasi-cristaux sont une classe de matériaux qui ont laissé les chercheurs perplexes depuis leur découverte dans les années 1980. Ils présentent des motifs qui ne sont ni complètement cristallins ni amorphes, ce qui les rend difficiles à étudier. Cependant, ils possèdent des propriétés intrigantes qui pourraient avoir des implications significatives dans divers domaines, notamment dans le développement de dispositifs électroniques plus efficaces grâce à une compréhension plus approfondie de la supraconductivité.

La recherche combine les domaines des quasi-cristaux et de la twistronique, qui consistent à superposer des matériaux atomiquement minces sous un léger angle pour créer un super-réseau moiré. En manipulant le nombre d’électrons ajoutés au système, les chercheurs peuvent adapter le comportement du matériau et débloquer des phénomènes intéressants. Twistronics a attiré l'attention ces dernières années pour son potentiel dans la création de nouveaux matériaux quantiques atomiquement minces.

Dans leurs expériences, les scientifiques ont superposé trois feuilles de graphène, deux d’entre elles étant tordues sous des angles différents. Étonnamment, cet arrangement a abouti à la formation d’un quasi-cristal. Les quasi-cristaux sont connus pour leurs motifs inhabituels qui se situent entre les cristaux réguliers et les matériaux amorphes. La découverte d'un quasi-cristal créé avec une méthode relativement simple offre une nouvelle plateforme pour étudier ces matériaux et leurs propriétés électroniques.

Pour mieux comprendre le quasi-cristal, les chercheurs ont collaboré avec le professeur Ron Lifshitz de l'Université de Tel Aviv, expert en quasi-cristaux. Avec les conseils de Lifshitz, l'équipe a pu régler le quasi-cristal moiré pour présenter une supraconductivité et des preuves de rupture de symétrie, indiquant de fortes interactions électroniques.

Bien que de nombreux mystères entourent encore ces nouveaux matériaux atomiquement minces, la découverte a ouvert des possibilités passionnantes pour des recherches plus approfondies et l'exploration de leurs propriétés uniques. La capacité de créer et de manipuler des quasi-cristaux de manière contrôlée pourrait ouvrir la voie au développement de dispositifs électroniques avancés et à de nouvelles frontières en physique.

Sources:

– Article Nature : [lien]

– Actualités MIT : [lien]