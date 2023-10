Étude de cas : Le manque de communication et de surveillance entraîne la mort du patient

By

Dans une affaire récente, un médecin a été reconnu coupable de ne pas avoir obtenu des informations complètes sur un patient et de ne pas l'avoir correctement surveillé, ce qui a entraîné sa mort. Le patient, M. P, s’est présenté aux urgences avec une douleur intense, mais n’a pas pu être accompagné par sa femme en raison des protocoles liés à la COVID-19. Le médecin traitant, le Dr D, lui diagnostique rapidement une pancréatite et lui prescrit de l'hydromorphone pour ses douleurs. Cependant, le Dr D n'a pas ordonné la surveillance de MP, malgré ses antécédents d'apnée obstructive du sommeil.

En 28 heures, Monsieur P a reçu un total de 27 milligrammes d'hydromorphone. Le lendemain, il a été retrouvé inconscient dans son lit et a fait un arrêt cardiaque. Bien qu’il ait été réanimé, il a subi des lésions cérébrales irréversibles et a été retiré du système de réanimation. La veuve de M. P a intenté une action en justice contre le Dr D, alléguant qu'il n'avait pas pris en compte les antécédents médicaux appropriés et avait négligé de placer son mari sous surveillance.

Au cours du procès, des experts médicaux ont témoigné que le médecin n’avait pas respecté les normes de diligence en n’ordonnant pas la surveillance d’un patient recevant des opioïdes. Ils ont également critiqué l'insuffisance des antécédents médicaux du Dr D, affirmant que s'il avait eu connaissance de l'apnée du sommeil du patient, il aurait pu prendre des décisions différentes concernant la gestion de la douleur. Après cinq jours de procès, le jury a déclaré le Dr D responsable et a accordé à la famille plus de 20 millions de dollars de dommages et intérêts.

Ce cas rappelle l’importance d’une communication efficace entre les patients et les professionnels de la santé. Le médecin aurait dû poser spécifiquement des questions sur les problèmes respiratoires, y compris l'apnée du sommeil, lors de la prescription d'un médicament connu pour son potentiel à provoquer une dépression respiratoire. De plus, une surveillance adéquate aurait dû être mise en œuvre pour identifier rapidement tout effet indésirable.

Il n’est pas clair si la pandémie actuelle a eu une quelconque influence sur cette affaire, car cela n’a pas été mentionné lors du procès. Des facteurs tels que le manque d’équipement de surveillance ou les problèmes de personnel peuvent avoir affecté la qualité des soins prodigués. Cependant, l’hôpital lui-même n’a pas été nommé dans le procès.

En conclusion, les professionnels de la santé doivent donner la priorité à une communication efficace et à une surveillance approfondie pour assurer la sécurité des patients. Ce cas met en évidence l’importance de poser les bonnes questions et de recueillir des antécédents médicaux complets. Ce faisant, les professionnels de la santé peuvent prendre des décisions éclairées et éviter des préjudices évitables à leurs patients.

Sources:

– [Source 1]

– [Source 2]