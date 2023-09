By

La sonde OSIRIS-REx de la NASA est entrée dans l'histoire en échantillonnant avec succès un astéroïde. Le vaisseau spatial, qui tourne autour de l'astéroïde Bennu depuis deux ans, a effectué un bref atterrissage sur la surface de l'astéroïde pour collecter un échantillon de régolithe, ou roche meuble et poussière. Cet échantillon donnera aux scientifiques des informations précieuses sur la formation et la composition des astéroïdes.

La manœuvre d'échantillonnage réussie, connue sous le nom d'événement Touch-and-Go (TAG), a eu lieu le 20 octobre. La sonde OSIRIS-REx, construite par Lockheed Martin, s'est approchée avec précaution de la surface de Bennu et son mécanisme d'acquisition d'échantillons Touch-and-Go (TAGSAM) s'est étendu pour entrer en contact avec la surface de l'astéroïde. Le TAGSAM a ensuite tiré une cartouche d'azote gazeux sous pression, remuant le régolithe, qui a ensuite été collecté dans une chambre de collecte d'échantillons.

Le processus a été soigneusement planifié et exécuté, le vaisseau spatial naviguant de manière autonome dans les phases de descente et de montée de la manœuvre. OSIRIS-REx restera à proximité de Bennu au cours des prochaines années, poursuivant ses études sur l'astéroïde et préparant son voyage de retour sur Terre. En 2023, le vaisseau spatial lâchera sa capsule d’échantillon, qui sera parachutée vers un site d’atterrissage dans l’Utah, où les scientifiques la récupéreront pour analyse.

L’astéroïde Bennu intéresse particulièrement les scientifiques car c’est un astéroïde riche en carbone. L’étude de sa composition fournira un aperçu des débuts du système solaire et des origines de la vie sur Terre. Les données recueillies lors de la mission OSIRIS-REx contribueront à notre compréhension des astéroïdes et de leur impact potentiel sur Terre.

Sources:

– La sonde OSIRIS-REx de la NASA échantillonne avec succès un astéroïde. (Date : 20 octobre 2020)

– OSIRIS-REx. (Source : NASA)