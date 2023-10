Des chercheurs manipulent la lumière pour imiter les effets de la gravité, ouvrant ainsi la voie à la communication 6G

By

Une étude récente publiée dans Physical Review A a révélé qu'une équipe de chercheurs était capable de manipuler le comportement de la lumière de manière à reproduire les effets de la gravité. Dirigés par le professeur Kyoko Kitamura de l'Université de Tohoku, les chercheurs ont exploré si la distorsion du réseau dans les cristaux photoniques pouvait produire des effets de pseudogravité. Les cristaux photoniques sont des matériaux capables de contrôler et de manipuler la lumière grâce à un agencement périodique de différents matériaux.

En introduisant une distorsion de réseau dans les cristaux photoniques, les chercheurs ont perturbé l'espacement régulier et créé une trajectoire de faisceau incurvée à l'intérieur du cristal, ressemblant au trajet de la lumière à proximité de corps célestes massifs comme des trous noirs. En utilisant des cristaux photoniques déformés au silicium et des ondes térahertz, l’équipe a réussi à démontrer la déviation de ces ondes.

Les implications de cette recherche sont vastes, avec des implications significatives pour l'optique, la science des matériaux et le développement des communications 6G. La capacité de manipuler la lumière d’une manière similaire à la gravité ouvre des possibilités d’applications avancées dans les télécommunications. En exploitant les effets gravitationnels, les cristaux photoniques pourraient ouvrir la voie à des progrès dans le domaine de la physique des gravitons.

Cette étude met en valeur le potentiel des cristaux photoniques à courber la lumière et à contrôler son comportement, offrant ainsi aux scientifiques un nouvel outil pour explorer la manipulation de la lumière dans divers domaines. Les résultats soulignent l’importance de comprendre et de reproduire les effets de la gravité dans le développement de technologies innovantes. Ces recherches élargissent non seulement nos connaissances sur la manipulation de la lumière, mais ont également des implications considérables pour la physique fondamentale.

