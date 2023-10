Des chercheurs de Rochester développent des puces photoniques pour remplacer les gyroscopes des drones

Des chercheurs de l'Université de Rochester travaillent au développement de puces photoniques susceptibles de remplacer les gyroscopes actuellement utilisés dans les drones. En exploitant une technique quantique connue sous le nom d’amplification à faible valeur, ces puces pourraient offrir le même niveau de sensibilité que les gyroscopes optiques en vrac, mais sous une forme compacte et portable. Cette avancée pourrait potentiellement révolutionner la navigation des drones et des véhicules aériens sans pilote (UAV), leur permettant de voler dans des zones où les signaux GPS sont brouillés ou indisponibles.

Jaime Cardenas, professeur associé à l'Institut d'optique, a reçu une subvention de la National Science Foundation pour mener ce projet de recherche jusqu'en 2026. Actuellement, les gyroscopes utilisés dans les drones avancés reposent sur des bobines de fibre de plusieurs kilomètres de long ou ont une plage dynamique limitée. Le compromis entre taille et performances a entravé le développement de gyroscopes ultracompacts de navigation. Cardenas vise à surmonter cette limitation en mettant en œuvre une amplification de faible valeur sur une petite puce photonique dotée d'un résonateur en anneau à facteur de haute qualité.

L'amplification à faible valeur offre des avantages par rapport aux méthodes traditionnelles car elle améliore le signal d'une mesure interférométrique sans amplifier le bruit technique. Alors que les démonstrations précédentes d'amplification de faible valeur nécessitaient des configurations de laboratoire complexes, Cardenas et son équipe visent à réaliser cette technique sur une puce photonique compacte. Cela permettrait le développement de gyroscopes plus petits et plus robustes, adaptés à la navigation.

Outre les aspects techniques du projet, Cardenas prévoit de collaborer avec le Centre David T. Kearns pour le leadership et la diversité de l'Université. Ils visent à impliquer des groupes sous-représentés et à offrir des expériences de recherche aux élèves du secondaire du district scolaire de Rochester City, inspirant ainsi leur intérêt pour les carrières STEM.

Cette recherche pourrait améliorer considérablement la navigation des drones et étendre les applications des véhicules aériens sans pilote dans diverses industries.

Sources:

- Université de Rochester

- Fondation nationale de la science