De rares jets de foudre gigantesques capturés au-dessus de Porto Rico

Un photographe documentant une tempête tropicale à Porto Rico a capturé l'apparition rare de gigantesques jets d'éclair jaillissant des nuages. Le phénomène, confirmé récemment par la science, est extrêmement rare, de tels jets ne se produisant que 1,000 XNUMX fois par an.

Les gigantesques jets de foudre sont nettement plus puissants que les éclairs ordinaires, étant 50 fois plus puissants. Ils sont identifiables par leur couleur rouge puisqu'ils entrent en contact avec l'ionosphère terrestre, située entre 50 et 400 milles au-dessus du niveau de la mer. La plupart de ces jets se produisent lors d’orages au-dessus de l’océan.

Le photographe Frankie Lucena a utilisé deux appareils photo pour capturer cet événement à couper le souffle : un appareil photo Watec 902HU noir et blanc à haute sensibilité à la lumière et un appareil photo sans miroir d'astrophotographie Sony A7s connu pour ses excellentes performances dans des conditions de faible luminosité. Il a réussi à capturer les jets tout en documentant une tempête tropicale qui s'est ensuite transformée en ouragan Franklin.

Ce n’est pas la première fois que Lucena enregistre des jets aussi gigantesques. En 2017, à l'aide de la Gemini Cloudcam montée sur l'observatoire du Mauna Kea à Hawaï, il a remarqué et capturé ces jets. Au cours de cet événement, il a également observé de rares ondulations apparaissant dans le ciel au-dessus de la tempête, qu’il a identifiées comme des « ondes de gravité ».

Les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi de gigantesques jets tirent vers le haut plutôt que vers le bas, comme des éclairs ordinaires. On pense qu’une sorte de blocage pourrait empêcher la foudre de sortir du bas du nuage, mais des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer cette hypothèse.

La Station spatiale internationale (ISS) a également fourni de précieuses images de jets gigantesques, permettant aux scientifiques d'acquérir une nouvelle perspective sur l'activité électrique qui se produit au-dessus des orages tropicaux.

Le travail de Frankie Lucena est disponible sur diverses plateformes, notamment son site Web, YouTube, Instagram et Flickr.

