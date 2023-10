Le voyage à couper le souffle de l'éclipse solaire : un chef-d'œuvre de l'astrophotographie

Une vidéo timelapse remarquable capturant l’extraordinaire beauté d’une récente éclipse solaire en anneau de feu a pris d’assaut Internet. Réalisée sur plus d'un an, cette vidéo 8K du célèbre astrophotographe Jason Kurth dévoile l'éclipse avec des détails sans précédent, composé de près de 2,000 XNUMX images méticuleusement capturées. Les efforts déployés dans ce projet ont été immenses, Kurth ayant même dû acquérir un nouvel ordinateur pour gérer le traitement approfondi des données requis.

Voyageant de la Floride au sud-est de l'Utah, Kurth transportait un énorme poids de 200 livres de matériel photographique pour atteindre la ligne centrale de l'éclipse. Plus de 200,000 14 photographies ont été savamment prises lors du spectacle céleste du 24 octobre. Pour traiter et gérer les immenses données accumulées, Kurth a construit une puissante station de travail à 192 cœurs équipée de XNUMX Go de RAM, accumulant quatre téraoctets de données, ce qui en fait l'une des captures les plus détaillées d'une éclipse annulaire à ce jour.

La vidéo présente l’éclipse en anneau de feu, représentant la Lune obscurcissant une partie importante du Soleil. À l’aide d’un télescope solaire à hydrogène alpha à double empilement personnalisé et d’une caméra monochrome capable de capturer la chromosphère solaire avec une clarté exceptionnelle, Kurth a représenté la chromosphère, les proéminences solaires et les éruptions cutanées dans une ultra-haute résolution époustouflante. Même si cette approche présentait ses défis, Kurth a saisi l’opportunité de s’aventurer au-delà des méthodes traditionnelles de photographie d’éclipse.

En réponse à la diffusion de la vidéo, de nombreux téléspectateurs ont remis en question son authenticité, supposant que le Soleil était statique en raison de sa taille massive. Cependant, de telles hypothèses sont erronées, car Kurth souligne le mouvement indubitable affiché par les petites protubérances et la surface visible du Soleil tout au long du timelapse.

Kurth a répondu au scepticisme en téléchargeant une version à plus haute résolution de la vidéo sur sa page YouTube, où le véritable mouvement du Soleil devient plus perceptible. Néanmoins, certaines personnes restent convaincues que la vidéo est frauduleuse, ce qui a amené Kurth à exprimer sa perplexité face à leur refus de reconnaître les preuves présentées devant eux.

Pour créer ce timelapse fascinant, Kurth a investi un temps et des efforts considérables pour stabiliser le centre du Soleil pendant le processus de montage. En corrigeant manuellement la dérive et la gigue inévitables causées par le mouvement du Soleil et de la Lune, il a réussi à maintenir leur alignement parfait pendant toute la durée de la vidéo. Cette attention méticuleuse aux détails, malgré son caractère exigeant, contribue à « l’aspect étrange » du timelapse.

Malgré des critiques injustifiées, Kurth reste reconnaissant pour la réponse extrêmement positive que son travail a reçue. La reconnaissance et l'appréciation de son dévouement sont pour lui une source de grande satisfaction, surtout dans une industrie où attirer l'attention peut être une tâche ardue.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Combien de temps a-t-il fallu à Jason Kurth pour créer la vidéo timelapse ?



Il a fallu plus d'un an à Jason Kurth pour créer cette vidéo accélérée à couper le souffle capturant l'éclipse solaire en anneau de feu.

Q : Quel équipement Jason Kurth a-t-il utilisé pour capturer l'éclipse ?



Jason Kurth a utilisé un télescope solaire alpha à hydrogène personnalisé à double empilement et une caméra monochrome pour capturer la chromosphère solaire et ses détails fascinants.

Q : Pourquoi certains spectateurs pensent-ils que la vidéo est fausse ?



Certains téléspectateurs croient à tort que la vidéo est fausse car ils perçoivent le Soleil comme statique en raison de sa taille massive. Cependant, la vidéo décrit clairement le mouvement à travers la représentation de proéminences plus petites et de la surface visible du Soleil.

Q : Comment Jason Kurth a-t-il stabilisé le centre du Soleil dans le timelapse ?



Jason Kurth a consacré beaucoup de temps à corriger manuellement la dérive et la gigue causées par le mouvement du Soleil et de la Lune. Grâce à un montage méticuleux, il a veillé à ce que le Soleil reste parfaitement centré tout au long du timelapse.