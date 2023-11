Nouvel article : Le phosphore dans la galaxie extérieure : explorer des sources alternatives

Le phosphore est un élément essentiel à la formation des planètes et à l’existence de la vie biologique. Cependant, il n’a été observé que dans les 12 kiloparsecs (kpc) internes de notre Galaxie, ce qui pose un défi aux chercheurs qui étudient son comportement et ses origines. Une étude récente a apporté un nouvel éclairage sur ce sujet en détectant du phosphore en phase gazeuse dans la Galaxie externe, en particulier dans un nuage dense connu sous le nom de WB89-621 situé à 22.6 kpc du Centre Galactique.

La détection du phosphore dans WB89-621 a été rendue possible grâce à l'analyse des spectres millimétriques de deux molécules, PO et PN. Étonnamment, les abondances de ces molécules dans WB89-621 se sont révélées comparables aux valeurs observées près du système solaire. Cette découverte remet en question la compréhension conventionnelle selon laquelle le phosphore dans les galaxies est en grande partie produit par les supernovae de type II. Comme les supernovae ne sont pas présentes dans la Galaxie extérieure, une source alternative de phosphore doit être envisagée.

Une possibilité est l’hypothèse des « fontaines galactiques », dans laquelle le matériau éjecté de la supernova est redistribué dans le halo et le milieu circumgalactique. Cependant, il n’existe aucune preuve de nuages ​​enrichis en fontaines à de si grandes distances. Une autre explication potentielle réside dans les processus de capture de neutrons qui se produisent dans les étoiles à branche géante asymptotique (AGB) de faible masse. Ces étoiles sont plus répandues dans la Galaxie extérieure et peuvent produire à la fois du phosphore et du carbone.

La détection du phosphore dans WB89-621 remet en question les modèles actuels d’évolution chimique galactique, qui reposent souvent sur une production croissante de supernovae pour correspondre aux abondances observées. Cette découverte met en évidence la nécessité d’explorer des sources et des processus alternatifs responsables de la distribution du phosphore au sein des galaxies. Les études futures fourniront sans aucun doute de nouvelles informations sur le rôle des étoiles AGB et sur l’interaction complexe entre la nucléosynthèse stellaire et l’enrichissement chimique galactique.

FAQ:

Q : Quelle est l’importance du phosphore dans la formation des planètes et dans la biologie ?

R : Le phosphore joue un rôle vital dans la formation des planètes et constitue un élément crucial pour les processus biologiques.

Q : Comment l’étude du phosphore a-t-elle été entravée ?

R : Des transitions atomiques défavorables ont rendu l’étude du phosphore difficile.

Q : Où le phosphore a-t-il déjà été observé dans notre Galaxie ?

R : Le phosphore a été identifié dans les 12 kpc internes de la Galaxie.

Q : Qu’est-ce que le WB89-621 ?

R : WB89-621 est un nuage dense situé à 22.6 kpc du Centre Galactique.

Q : Quelles sont les sources alternatives potentielles de phosphore dans la Galaxie extérieure ?

R : L’étude suggère que des étoiles géantes asymptotiques de plus faible masse pourraient être responsables de la production de phosphore dans la Galaxie extérieure.

Q : Comment la détection du phosphore dans le WB89-621 remet-elle en question les modèles actuels ?

R : La détection du phosphore dans la Galaxie extérieure remet en question l’hypothèse selon laquelle le phosphore est principalement produit par les supernovae.