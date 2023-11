Se souvenir de l'héritage de Philip Benfey : un visionnaire en science végétale

By

Philip Benfey, éminent généticien végétal et entrepreneur, est décédé le 26 septembre 2023, laissant derrière lui un profond impact sur le domaine de la biologie végétale. En tant que professeur de biologie Paul Kramer à l'Université Duke et chercheur au Howard Hughes Medical Institute (HHMI), Benfey a consacré sa carrière à percer les mystères du développement des plantes et à traduire ses découvertes scientifiques en applications pratiques pour l'industrie agricole.

Tout au long de son illustre carrière, Benfey a apporté d’importantes contributions à notre compréhension de la façon dont les cellules se transforment de cellules souches en tissus entièrement différenciés. Ses recherches révolutionnaires sur la plante Arabidopsis ont conduit à la découverte et à la caractérisation de gènes clés, tels que SARECROW et SHORTROOT, qui jouent un rôle crucial dans la formation des racines des plantes. En démêlant les mécanismes complexes derrière ces gènes, Benfey a révolutionné notre connaissance du développement des plantes.

Au-delà de ses réalisations scientifiques, Benfey était largement reconnu pour son esprit d'entreprise. Il a fondé plusieurs startups et a compris l’importance de traduire la recherche en technologies innovantes qui pourraient profiter à l’industrie agricole. L'un de ses efforts notables a été Grassroots Biotechnology, une startup qui a développé le dispositif microfluidique RootArray pour visualiser l'expression des gènes en temps réel. En 2012, Monsanto a acquis Grassroots Biotechnology, renforçant ainsi l'impact de Benfey sur l'innovation agricole.

Plus récemment, Benfey a cofondé Raleigh Biosciences en 2023, une entreprise axée sur l'avancement de la production alimentaire durable en contrôlant avec précision l'expression des caractères dans les cultures. Grâce à leur travail, Benfey et son co-fondateur, Ross Sozzani, visent à optimiser la croissance des racines des cultures et à améliorer les écosystèmes agricoles.

Les contributions de Benfey au domaine de la biologie végétale s'étendent bien au-delà de ses réalisations scientifiques. Il a favorisé la collaboration, inspiré les jeunes scientifiques et fait preuve d’un dévouement sans faille envers sa famille. Son héritage continuera de façonner la façon dont nous abordons la science végétale et l’innovation agricole.

