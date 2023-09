Des chercheurs de QUT dirigent un projet de lutte contre les ravageurs horticoles

Les chercheurs de QUT prennent la tête d'un projet de 9 millions de dollars ciblant les insectes nuisibles dans le cadre de la Fresh and Secure Trade Alliance (FASTA), une initiative visant à protéger et à accroître les exportations horticoles australiennes. Le projet, qui se déroulera sur huit ans, vise à sécuriser le commerce national et international des produits frais, à répondre rapidement aux problèmes commerciaux émergents et à fournir de nouveaux outils pour la lutte antiparasitaire en horticulture.

L'équipe de recherche QUT, composée d'experts en biologie, en sciences de l'environnement et en agriculture, se concentrera sur l'étude de la physiologie du stress des insectes. Ils étudieront comment les insectes nuisibles réagissent aux traitements de stress tels que la chaleur, le froid et les produits chimiques. En examinant les réponses physiologiques et génétiques de ces ravageurs, l’équipe vise à acquérir des connaissances qui pourront être utilisées pour développer des traitements efficaces de désinfection des fruits et des stratégies de lutte antiparasitaire sur le terrain.

Les insectes nuisibles constituent un défi majeur pour l'industrie horticole australienne, affectant la production et le commerce tant au niveau national qu'international. Pour garantir que les exportations horticoles australiennes sont exemptes de parasites, les partenaires commerciaux exigent la preuve de traitements phytosanitaires efficaces, qui visent à protéger les plantes et les produits végétaux contre les parasites, les maladies et les contaminants.

De plus, l'équipe QUT contribuera à d'autres nœuds de recherche au sein de FASTA. Ils contribueront à la surveillance et au diagnostic des insectes nuisibles, développeront de nouvelles stratégies de contrôle et travailleront sur la sélection de variétés végétales résistantes aux mouches des fruits.

Ce projet de recherche collaboratif dirigé par les chercheurs de QUT constitue une étape importante vers la sauvegarde des exportations horticoles australiennes, en fournissant aux producteurs les outils nécessaires pour gérer efficacement les ravageurs et en garantissant la propreté et la santé des plantes pour les marchés nationaux et internationaux.

Sources:

– Université QUT : qut.edu.au