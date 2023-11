La NASA s'efforce de résoudre le problème du bouclier thermique avant une mission avec équipage

By

La NASA est confrontée à un problème avec le bouclier thermique de son vaisseau spatial Orion, qui doit être résolu avant qu'un équipage puisse monter à bord en toute sécurité. L'agence spatiale s'attend à prendre encore quelques mois pour étudier pleinement les performances du bouclier thermique et trouver une solution, selon Jim Free, administrateur associé de la direction des missions de développement des systèmes d'exploration de la NASA.

Lors de la rentrée du vaisseau spatial Orion sans équipage lors de sa mission précédente, des performances inattendues du bouclier thermique ont été observées. Une plus grande quantité de matériau ablatif sur le bouclier s'est détachée que prévu, suscitant des inquiétudes pour la sécurité des futures missions avec équipage. La NASA a lancé une enquête pour mieux comprendre ce problème et prévoit de fournir une « résolution provisoire des causes profondes » d’ici la fin du printemps prochain.

En attendant, la NASA prépare toujours le vaisseau spatial pour la mission Artemis 2, dont le lancement est prévu en novembre 2024 avec un équipage à bord. Le bouclier thermique joue un rôle essentiel dans la protection des astronautes des températures extrêmes lors de leur rentrée dans l’atmosphère terrestre. Si nécessaire, la NASA est disposée à remplacer les composants du bouclier thermique ou à annuler certains progrès matériels du vaisseau spatial pour résoudre le problème.

L'équipage de la mission Artemis 2 a souligné l'importance d'assurer l'état de préparation et la sécurité du vaisseau spatial avant son lancement. L'astronaute de la NASA Reid Wiseman, commandant de la mission, a déclaré qu'ils ne monteraient pas à bord d'Orion tant qu'ils ne seraient pas sûrs de son état de préparation.

Même si l'impact sur la date de lancement d'Artemis 2 reste incertain, la NASA reste déterminée à résoudre le problème du bouclier thermique pour garantir la sécurité de ses missions avec équipage.