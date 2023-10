Dust Devil repéré par Perseverance Rover sur Mars

Le rover Perseverance de la NASA a récemment capturé des images d'un diable de poussière alors qu'il explorait le cratère Jezero sur Mars. Le diable de poussière était localisé dans une région connue sous le nom de « Thorofare Ridge » sur le bord ouest du cratère. Les caméras de navigation du rover (NavCams) ont enregistré le tourbillon de poussière et les images ont été utilisées pour créer une vidéo.

Les tourbillons de poussière ressemblent aux tourbillons sur Terre et se forment lorsque l’air chaud près de la surface s’élève rapidement à travers l’air plus froid. En étudiant ces phénomènes, les scientifiques espèrent mieux comprendre l'atmosphère de Mars et améliorer les modèles météorologiques. Le diable de poussière repéré par Perseverance se trouvait à environ 4 km du rover et mesurait environ 60 mètres de diamètre. Sa hauteur estimée a été déterminée en analysant l’ombre qu’elle projetait, indiquant qu’elle pourrait mesurer environ 2 kilomètres de hauteur.

Les diables de poussière sur Mars sont plus gros que ceux sur Terre en raison des conditions de basse pression de la planète. Ils jouent un rôle crucial dans le déplacement et la redistribution de la poussière sur la surface martienne. Ces tourbillons sont le plus souvent observés au printemps et en été, mais leur apparition ne peut être prédite à l’avance. Pour surveiller l’atmosphère à la recherche de diables de poussière, Perseverance observe régulièrement dans toutes les directions.

Caractériser l'atmosphère de Mars est l'un des principaux objectifs de la mission Perseverance, aux côtés de son collègue rover Curiosity. Chaque fois qu'un tourbillon de poussière est identifié, plusieurs images en noir et blanc sont prises pour une analyse plus approfondie de la dynamique atmosphérique de la planète. L’utilisation d’images en noir et blanc permet de conserver la transmission des données vers la Terre.

Cette découverte récente ajoute à notre connaissance des conditions météorologiques de Mars et contribue à la compréhension globale de l'environnement martien. D'autres recherches et observations effectuées par les rovers de la NASA continueront de fournir des informations précieuses sur l'atmosphère et la dynamique météorologique de la planète.

Sources:

- la NASA