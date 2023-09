Le rover Perseverance de la NASA établit un record de vitesse en traversant des rochers sur Mars

Le rover Perseverance Mars de la NASA a atteint un record de vitesse remarquable en parcourant avec succès un champ de rochers difficile en une fraction du temps qu'il aurait fallu à son prédécesseur, le rover Curiosity. Le rover est entré dans le cratère Jezero le 26 juin et a émergé de l’autre côté le 31 juillet, après avoir traversé une zone connue sous le nom de Snowdrift Peak. Tyler Del Sesto, responsable adjoint de la planification des rovers pour Perseverance, a décrit la région comme « absolument jonchée de ces gros rochers ». Au lieu de manœuvrer autour des rochers, les capacités de conduite autonome de Perseverance lui ont permis d'affronter l'obstacle de front.

Perseverance, qui a atterri sur Mars plus tôt cette année, est équipé du système AutoNav, une fonction de conduite autonome qui permet au rover de prendre des décisions en temps réel. Les précédents rovers martiens avaient également des capacités de navigation automatique, mais elles étaient plus limitées. Le rover Sojourner, par exemple, devait faire une pause tous les 5.1 pouces pour réévaluer ses plans, tandis que Spirit et Opportunity devaient le faire tous les 1.6 pieds. Curiosity, qui explore actuellement le mont Sharp, a reçu des mises à jour logicielles pour améliorer sa navigation automatique, mais a quand même eu besoin de pauses pour planifier son itinéraire. En revanche, Perseverance est le premier rover doté de deux cerveaux informatiques travaillant ensemble, lui permettant de prendre des décisions rapides en mouvement.

Grâce à sa capacité à penser à la volée, Perseverance a pu naviguer à Snowdrift Peak en un peu plus d'un mois, beaucoup plus rapidement que Curiosity ne l'aurait pris. Le rover a parcouru un total de 2,490 1,706 pieds, par rapport à l'itinéraire initialement prévu de XNUMX XNUMX pieds. Cet écart était dû au fait que le système AutoNav ajustait sa trajectoire pour contourner des rochers qui n'étaient pas visibles sur les images orbitales utilisées pour la planification d'itinéraire.

Perseverance a également établi d'autres records de vitesse depuis son arrivée sur Mars. Il détient le record de la plus longue distance de conduite autonome en une journée à 1,140.7 2,296.2 pieds et de la plus longue navigation sans assistance humaine à XNUMX XNUMX pieds. Cependant, le terrain auquel le rover sera confronté devrait être plus difficile que le fond plat du cratère Jezero où ces records ont été atteints.

Alors que Perseverance poursuit sa mission de recherche de signes de vie microbienne passée sur Mars, elle a récemment commencé à traverser le mur de Mandu, une ligne de crête le long du bord ouest du cratère. Mark Maimone, chef d'équipe adjoint de Perseverance pour les opérations robotiques, a reconnu les défis potentiels présentés par le nouveau terrain, mais a exprimé sa confiance en déclarant : « C'est là que se trouve la science. Nous sommes prêts."

