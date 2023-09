La première expérience sur l'oxygène sur Mars s'est terminée avec succès, ouvrant la voie à de futures explorations

Le Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE), un dispositif de taille micro-onde à bord du rover Perseverance, a accompli avec succès sa mission de production d’oxygène sur Mars. L'expérience, qui a débuté il y a plus de deux ans, a dépassé les objectifs initiaux de la NASA en générant 122 grammes d'oxygène en convertissant l'atmosphère riche en dioxyde de carbone de Mars en oxygène respirable.

Au cours de sa performance maximale, MOXIE a pu produire 12 grammes d'oxygène par heure avec une pureté de 98 %, soit le double de l'objectif fixé par la NASA. L'expérience s'est déroulée sur 16 séances, atteignant tous ses objectifs. Cette technologie révolutionnaire a démontré le potentiel de transformer les ressources locales en produits utiles pour les futures missions d’exploration.

L'atmosphère martienne est composée principalement de dioxyde de carbone, non respirable pour l'homme. En divisant les molécules de dioxyde de carbone et en extrayant l'oxygène, MOXIE prouve qu'il est possible d'obtenir de l'oxygène de l'atmosphère de Mars. En plus de fournir de l’air respirable aux astronautes, cette technologie pourrait également être utilisée pour créer du propulseur de fusée, réduisant ainsi le besoin de transporter de grandes quantités d’oxygène depuis la Terre.

Pam Melroy, administratrice adjointe de la NASA, souligne l'importance d'utiliser les ressources de Mars et de la Lune pour atteindre des objectifs d'exploration spatiale à long terme. L’exploitation réussie de MOXIE nous rapproche d’une présence durable sur la planète rouge et de l’établissement d’une économie lunaire robuste.

Les leçons tirées de l'expérience de MOXIE éclaireront le développement d'un système à grande échelle comprenant un générateur d'oxygène capable de liquéfier et de stocker l'oxygène. Cette étape ouvre la voie au test d’autres technologies sur Mars, telles que des outils et des matériaux d’habitat, afin de faire progresser les efforts d’exploration.

Sources : CNN