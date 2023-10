Dust Devil repéré sur Mars par Perseverance Rover

By

Le rover Perseverance a récemment capturé des images d’un diable de poussière en action sur Mars. Les tourbillons de poussière, qui sont de petits tourbillons, sont courants sur la planète rouge en raison de la minceur de son atmosphère. Lorsque la surface de Mars se réchauffe au soleil mais que l'atmosphère environnante reste froide, l'air ascendant peut commencer à tourner et former un tourbillon de poussière.

Les images du diable de poussière ont été capturées par l’une des caméras de navigation en noir et blanc de Perseverance, appelée Navcams. Il montre une colonne blanche se déplaçant au sommet d’une crête connue sous le nom de Thorofare Ridge à une vitesse d’environ 12 km/h. Même s’ils n’ont capturé que le fond du diable de poussière, les scientifiques ont pu estimer sa hauteur à l’aide de l’ombre qu’il projetait. Ils ont déterminé que si le diable de poussière était une colonne verticale, sa hauteur serait d’environ 1.2 kilomètres.

Le diable de poussière repéré par Perseverance était situé à environ 2.5 miles de distance et mesurait environ 200 pieds de large. Cette observation a été faite pendant la haute saison des tourbillons de poussière dans l’hémisphère nord de Mars, où se trouve actuellement le rover. L’activité des diables de poussière sur Mars varie selon les saisons, et c’est en été qu’ils sont le plus susceptibles d’apparaître.

La mince atmosphère de Mars, qui ne représente que 1 % de la densité de l’atmosphère terrestre, permet à ces diables de poussière de devenir plus gros que leurs homologues terrestres. En fait, dans de rares occasions, les tempêtes de poussière sur Mars peuvent devenir des événements mondiaux couvrant la planète entière.

Les caméras de navigation en noir et blanc utilisées par Perseverance facilitent non seulement la navigation du rover, mais constituent également un outil précieux pour surveiller la zone environnante à la recherche de phénomènes tels que les tourbillons de poussière. Bien qu'il soit impossible de prédire quand et où ces événements se produiront, les scientifiques espèrent capturer davantage d'images de tourbillons de poussière au cours de la mission du rover.

Source : NASA/JPL-Caltech