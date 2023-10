Le coucher de soleil unique de Mars : un étonnant en bleu froid

Le Perseverance Rover a capturé une superbe photographie d’un coucher de soleil martien lors de son 842e jour sur Mars. Dans cette image d’un autre monde, le ciel martien rayonne d’une teinte bleue froide autour du soleil, ce qui ne ressemble à aucun coucher de soleil terrestre auquel nous ayons jamais assisté.

L’explication logique de ce coucher de soleil unique réside dans les différences entre Mars et la Terre. Mars est plus éloignée du Soleil, ce qui signifie que la lumière solaire sur la planète rouge n’est pas aussi puissante que sur Terre, représentant moins de la moitié de la lumière solaire reçue par la Terre. De plus, Mars ne possède qu'une fraction de l'atmosphère terrestre, composée principalement de dioxyde de carbone avec des traces d'azote et d'oxygène.

Sur Terre, la lumière du soleil interagit avec l’oxygène, l’azote et d’autres particules de l’atmosphère, provoquant la diffusion de la lumière bleue, qui donne à notre planète son ciel bleu caractéristique pendant la journée. Cependant, l’atmosphère martienne interagit différemment avec la lumière du soleil. Au lieu d’interagir avec l’oxygène ou l’azote, la lumière solaire sur Mars interagit avec la poussière riche en fer en suspension dans la fine atmosphère. Cette interaction diffuse une lumière rouge à basse fréquence pendant la journée, ce qui donne un ciel rouge.

Au crépuscule, la lumière rouge se disperse, révélant une teinte bleue froide dans le ciel martien en raison de la brume poussiéreuse. Comme l’explique le spécialiste de l’atmosphère Mark Lemmon : « La poussière très fine sur Mars a la taille idéale pour que la lumière bleue pénètre plus efficacement dans l’atmosphère. Lorsque la lumière bleue se disperse sur la poussière, elle reste plus proche de la direction du Soleil que la lumière d’autres couleurs. Le reste du ciel apparaît du jaune à l’orange, car la lumière jaune et rouge se disperse dans tout le ciel au lieu d’être absorbée ou de rester proche du Soleil.

L'heure du crépuscule sur Mars offre aux chercheurs une occasion unique d'étudier l'atmosphère de la planète rouge. Les rovers martiens, comme Perseverance et Curiosity, capturent de superbes images de poussière et de nuages ​​sur fond sombre pendant cette période. Ces images aident les scientifiques à détecter et à étudier les nuages ​​de poussière et de glace, révélant ainsi des informations sur les changements de taille des particules dans les nuages ​​et leur évolution au fil du temps.

Depuis près de deux décennies, les rovers martiens n'ont cessé de capturer la majesté des couchers de soleil sur Mars, fournissant des photographies captivantes qui continuent de fasciner les scientifiques et les passionnés de l'espace.

Sources:

ScienceAlert