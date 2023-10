Les couchers de soleil extraterrestres sur Mars : un phénomène unique

Le Perseverance Rover a récemment capturé une image à couper le souffle d’un coucher de soleil martien lors de son 842e jour sur Mars. La photographie révèle un spectacle surnaturel, avec une lueur bleue froide émanant du ciel de la planète rouge. Ce spectacle ne ressemble à rien de ce que nous vivons ici sur Terre, et il est dû à plusieurs facteurs.

Mars est située plus loin du Soleil que la Terre, ce qui signifie qu’elle reçoit beaucoup moins de lumière solaire. En fait, Mars reçoit moins de la moitié de la quantité de lumière solaire que la Terre. De plus, Mars a une atmosphère radicalement différente de celle de notre planète. L'atmosphère de Mars est composée principalement de dioxyde de carbone, avec de petites quantités d'azote et d'oxygène.

Lorsque la lumière du soleil pénètre dans l’atmosphère terrestre, elle interagit avec l’oxygène, l’azote et d’autres particules, diffusant la lumière bleue et donnant à notre ciel une apparence bleue. Cependant, sur Mars, la lumière du soleil interagit avec les particules de poussière riches en fer présentes dans l’atmosphère. Cette interaction diffuse la lumière rouge à basse fréquence, ce qui donne un ciel rouge pendant la journée. Au crépuscule, la lumière rouge est filtrée, laissant une lueur bleue froide.

Les différences de composition atmosphérique et d’interaction de la lumière solaire entre la Terre et Mars créent ces couchers de soleil incroyablement uniques. Sur Mars, les fines particules de poussière présentes dans l’atmosphère permettent à la lumière bleue de pénétrer plus efficacement. Le reste du ciel apparaît de jaune à orange alors que la lumière jaune et rouge se disperse dans toutes les directions.

Le crépuscule sur Mars est une période particulièrement intéressante pour les chercheurs car elle permet d'étudier la poussière et les nuages ​​​​dans l'atmosphère martienne. Les images capturées pendant cette période peuvent aider les scientifiques à étudier la composition de l’atmosphère et à localiser les nuages ​​de poussière et de glace.

Divers rovers, dont Curiosity, Perseverance, Spirit et Opportunity, ont capturé les couchers de soleil de Mars au fil des ans. Chaque image met en valeur la magnificence de ce phénomène extraterrestre.

En résumé, les couchers de soleil sur Mars sont le résultat de la distance entre la planète et le Soleil, de sa composition atmosphérique unique et de l'interaction entre la lumière du soleil et la poussière riche en fer. La lueur bleue froide du crépuscule ajoute à l'attrait de ces couchers de soleil martiens, fournissant aux scientifiques des informations précieuses sur l'atmosphère et les conditions météorologiques de la planète.

