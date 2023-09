Le vaisseau spatial Varda coincé en orbite, en attente de l'approbation pour revenir sur Terre

By

Un vaisseau spatial commercial appartenant à Varda Space Industries, une startup spécialisée dans la fabrication dans l'espace, est en orbite plus longtemps que prévu en attendant l'approbation du gouvernement pour revenir sur Terre avec une collection d'échantillons pharmaceutiques. Le satellite a été lancé le 12 juin dans le but initial d'une mission d'un mois visant à présenter la technologie de l'entreprise pour produire des matériaux commerciaux, notamment des produits pharmaceutiques, à l'intérieur d'une capsule récupérable conçue pour renvoyer les produits sur Terre pour analyse et utilisation commerciale.

Cependant, la récupération de la capsule de Varda est actuellement suspendue après que la Federal Aviation Administration (FAA) et l'US Air Force ont refusé l'autorisation de son atterrissage dans une région reculée de l'Utah. La FAA a déclaré que Varda avait lancé son véhicule sans permis de réentrée et ne respectait pas les exigences réglementaires. Varda a demandé un réexamen de la décision, qui est actuellement en attente. La société avait ciblé des opportunités d'atterrissage début septembre sur le champ d'essai et d'entraînement de l'Utah, mais s'est vu refuser l'autorisation pour des raisons de sécurité.

Varda Space Industries a assuré que son vaisseau spatial est en bon état et « sain dans tous les systèmes ». Bien que le vaisseau spatial soit conçu pour rester en orbite pendant une année complète si nécessaire, la société travaille activement avec des partenaires gouvernementaux pour ramener la capsule sur Terre dès que possible.

Le Bureau des opérations spatiales commerciales de la FAA est responsable de l'autorisation des opérations commerciales de lancement et de rentrée. Cependant, l’agence examine principalement les demandes de licences de lancement, et les licences de réentrée sont relativement nouvelles. La FAA a autorisé 82 lancements commerciaux cette année, soit une augmentation significative par rapport aux années précédentes. Le nombre croissant de lancements commerciaux est principalement dû à la cadence croissante des lancements de SpaceX. La FAA a demandé un financement supplémentaire pour suivre le rythme de la croissance de l'industrie spatiale commerciale.

Les principales préoccupations de la FAA lors de l'examen des demandes de licence sont la sécurité du public, le risque de dommages matériels, les menaces environnementales et les implications pour la sécurité nationale. Bien qu'il soit rare que la FAA refuse catégoriquement une demande de permis, les véhicules de réentrée sont encore relativement rares. Seules deux sociétés ont reçu à ce jour une licence de réentrée commerciale de la FAA.

Varda et la FAA ont discuté des projets de la société visant à renvoyer régulièrement des capsules spatiales automatisées sur Terre et de son impact potentiel sur le trafic aérien commercial.