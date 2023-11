Aperçu de la vie des mammouths laineux à partir de spécimens de bébés bien conservés

Pendant des millions d’années, les mammouths laineux ont parcouru l’Europe et l’Asie, coexistant pendant un certain temps avec les humains. Alors que ces créatures majestueuses ne parcourent plus la Terre, la découverte de deux bébés mammouths laineux remarquablement bien conservés, nommés Lyuba et Khroma, a fourni aux scientifiques des informations précieuses sur leur développement et leur mode de vie.

Lyuba et Khroma vivaient il y a plus de 40,000 XNUMX ans, dans des régions distinctes du nord de la Sibérie. Tragiquement, leur vie a été écourtée à l’âge d’un ou deux mois seulement lorsqu’ils ont étouffé après avoir inhalé de la boue. Cependant, leur mort prématurée a donné aux chercheurs une opportunité sans précédent d’étudier l’anatomie et le développement des mammouths laineux.

Les deux bébés laineux, retrouvés congelés à différents endroits, sont les spécimens les plus complets et les mieux conservés jamais découverts. Leur état remarquable a protégé leurs organes internes des microbes et micro-organismes modernes, ce qui les rend inestimables pour les futures études génétiques, moléculaires et microbiologiques.

Pour commencer à percer les mystères des mammouths laineux, les scientifiques ont effectué des tomodensitogrammes complets du corps de Lyuba et de Khroma. Ces analyses ont non seulement révélé la cause de leur décès, mais ont également fourni des images détaillées de leurs squelettes, qui faciliteront les recherches ultérieures. Ces squelettes bien conservés servent de références cruciales pour l’interprétation des os isolés de bébés mammouths trouvés dans d’autres endroits.

Bien qu’il soit notoirement difficile d’obtenir de l’ADN à partir de spécimens anciens en raison de sa dégradation au fil du temps, les scientifiques ont réussi à récupérer l’ADN mitochondrial de restes de mammouths laineux, dont Lyuba. Les mitochondries sont les « centrales électriques de la cellule » et l’analyse de leur ADN permet aux chercheurs de retracer l’ascendance et la propagation d’espèces anciennes.

En comparant l’ADN mitochondrial de diverses populations de mammouths laineux, les chercheurs ont découvert que des croisements se produisaient entre des mammouths laineux de Sibérie migrateurs et des mammouths américains résidents pendant leur séjour en Amérique du Nord. Ce métissage a introduit des traits de mammouth laineux dans la population américaine.

Quant à la possibilité de redonner vie aux mammouths laineux, la startup Colossal, cofondée par le généticien George Church, vise à créer un hybride de mammouths laineux et d'éléphants d'Asie, affirmant que cela pourrait contribuer à réensauvagement la toundra arctique et à lutter contre le climat. changement. Cependant, les défis liés à l’extraction et à la reconstruction de l’ADN ancien rendent cette perspective lointaine.

Avec la découverte de spécimens bien conservés comme Lyuba et Khroma, notre compréhension de ces anciens géants s’améliore. Même si la renaissance des mammouths laineux est encore loin, ces bébés mammouths ouvrent une fenêtre sur leur vie, nous permettant d'apprécier et d'apprendre de ces magnifiques créatures du passé.