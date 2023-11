Voler haut : l'atterrisseur Peregrine d'Astrobotic met le cap sur l'exploration lunaire

By

Astrobotic, l'une des principales entreprises de technologie spatiale, a fait une annonce passionnante le 31 octobre 2023, déclarant que son atterrisseur lunaire de pointe, Peregrine, était arrivé en toute sécurité à Cap Canaveral, en Floride. Cela marque une étape cruciale dans leur ambitieuse mission d’exploration de la Lune et de livrer des charges utiles à la fois sur son orbite et sur sa surface. Des charges utiles captivantes provenant de divers gouvernements, entreprises, universités et du prestigieux programme Commercial Lunar Payload Services (CLPS) de la NASA seront transportées par ce vaisseau spatial innovant.

La collaboration d'Astrobotic avec United Launch Alliance (ULA) est la clé du succès de ce projet. L'atterrisseur Peregrine sera intégré au célèbre ULA Vulcan, et la coentreprise devrait prendre son envol le 24 décembre 2023 depuis le complexe de lancement spatial 41 de Cap Canaveral (LC-41) (source : ULA). Une fois l'atterrisseur séparé de la fusée ULA, le contrôle sera transféré de manière transparente au centre de contrôle de mission (AMCC) d'Astrobotic, leur permettant de diriger Peregrine vers sa destination.

Sharad Bhaskaran, directeur de Peregrine Mission One d'Astrobotic, a exprimé sa confiance dans le succès de la mission, révélant son engagement indéfectible envers des tests d'acceptation méticuleux conformes aux normes de l'industrie. Il a souligné l’importance de doter Peregrine des meilleures conditions possibles pour atteindre son objectif ultime : un atterrissage autonome historique sur la surface lunaire. Après avoir établi l'alimentation électrique et les communications avec l'atterrisseur, l'équipe d'Astrobotic guidera Peregrine vers la Lune, en ciblant spécifiquement l'intrigante région des Dômes de Gruithuisen, située du côté le plus proche de notre voisin céleste.

Si l'atterrissage est réussi, Astrobotic prévoit de mener des opérations avec l'atterrisseur Peregrine pendant une période impressionnante de dix jours. Cette entreprise sans précédent présente une opportunité capitale pour des découvertes importantes et des recherches révolutionnaires susceptibles de dévoiler des aspects jusque-là inconnus du paysage lunaire.

