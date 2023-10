La plus ancienne preuve du cannibalisme en tant que pratique funéraire

By

Une nouvelle analyse de restes humains paléolithiques d'Europe du Nord suggère que le cannibalisme était une pratique funéraire répandue dans la culture magdalénienne il y a 15,000 XNUMX ans. Cette découverte remet en question la croyance selon laquelle le cannibalisme était rare chez les humains et éclaire les pratiques funéraires des Magdaléniens.

La paléoanthropologue Silvia Bello du Natural History Museum de Londres explique qu'au lieu d'enterrer leurs morts, les Magdaléniens les consommaient. Cette pratique du cannibalisme s'inscrivait dans un comportement funéraire diffus parmi les groupes magdaléniens. Il s’agit de la plus ancienne preuve d’utilisation du cannibalisme comme pratique funéraire.

Les archéologues savent depuis longtemps que la culture magdalénienne avait des pratiques funéraires différentes de celles des temps modernes. Des découvertes antérieures de la grotte de Gough dans les gorges de Cheddar ont montré des preuves de cannibalisme. Cependant, les chercheurs Silvia Bello et William Marsh du Musée d'histoire naturelle ont mené une étude approfondie de la littérature publiée et ont découvert des preuves de cannibalisme dans 13 des 59 sites européens.

De plus, l'analyse a révélé que les Magdaléniens qui pratiquaient le cannibalisme étaient génétiquement distincts des Epigravettiens, qui enterraient leurs morts et remplaçaient les Magdaléniens plus tard. Cela suggère un remplacement de population plutôt qu’une assimilation culturelle.

La recherche fournit des informations précieuses sur les pratiques culturelles et l’ascendance génétique des cultures magdaléniennes et épigravettiennes au cours de la période paléolithique. Des études supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre cette macabre pratique funéraire.

Source : Revues scientifiques du Quaternaire