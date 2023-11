Comprendre les autres à travers leurs actions : un aspect clé de la cognition humaine avec des implications pour l'IA

Lorsque nous observons les actions de quelqu’un, notre esprit travaille rapidement pour déchiffrer ses intentions. Les recherches menées par des chercheurs en perception de l'Université Johns Hopkins ont mis en lumière la manière dont les gens peuvent comprendre ce que les autres essaient d'apprendre simplement en observant leurs actions. Cette étude révolutionnaire, publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences, a révélé un aspect souvent négligé de la cognition humaine, avec des implications significatives pour le développement de systèmes d'intelligence artificielle (IA).

Contrairement à la reconnaissance des actions pragmatiques, qui impliquent de prédire les actions immédiates d'une personne, l'étude s'est concentrée sur les « actions épistémiques ». Ces actions sont effectuées lorsqu'une personne tente de recueillir des informations ou de se renseigner sur son environnement. Alors que des recherches antérieures ont montré que les gens peuvent identifier avec précision les actions pragmatiques, on savait peu de choses sur la façon dont nous percevons et comprenons les actions épistémiques.

Dans une série d'expériences impliquant 500 participants, les chercheurs ont demandé aux individus de regarder des vidéos de personnes secouant des boîtes. Les participants ont pu discerner les objectifs du shaker – soit déterminer le nombre d’objets à l’intérieur de la boîte, soit déterminer la forme des objets – en quelques secondes. Cette capacité à percevoir les intentions d'une autre personne à travers ses actions est à la fois intuitive et remarquable, mettant en évidence les processus cognitifs complexes que notre esprit exécute sans effort.

Ces résultats ont des implications plus larges pour le domaine du développement de l’IA. En comprenant comment les humains déduisent les objectifs d'une autre personne à travers des actions, les chercheurs peuvent concevoir des systèmes d'IA mieux équipés pour interagir et comprendre le comportement humain. Par exemple, un assistant robot alimenté par l'IA pourrait analyser les actions d'un client et prédire ce qu'il recherche, offrant ainsi un service plus personnalisé et plus efficace.

Dans de futures études, l’équipe de Johns Hopkins envisage d’étudier la distinction entre intention épistémique et intention pragmatique. Ils souhaitent également explorer quand ces compétences d'observation émergent dans le développement humain et si des modèles informatiques peuvent être construits pour élucider davantage la relation entre les actions physiques et l'intention épistémique.

Cette recherche fournit non seulement des informations précieuses sur notre compréhension de la cognition humaine, mais ouvre également de nouvelles possibilités à la technologie de l’IA pour interpréter efficacement les actions et les intentions humaines. En exploitant ces connaissances, les futurs systèmes d’IA pourront devenir plus perspicaces et plus aptes à comprendre et à répondre aux besoins et désirs humains.

Questions fréquentes

Q : Que sont les actions pragmatiques et les actions épistémiques ?

Les actions pragmatiques font référence à des actions qui impliquent de prédire les actions immédiates d'un individu, tandis que les actions épistémiques sont effectuées lorsqu'une personne essaie de recueillir des informations ou d'apprendre quelque chose sur son environnement.

Q : Comment les chercheurs ont-ils mené leurs expériences ?

Les chercheurs ont demandé à 500 participants de regarder des vidéos dans lesquelles quelqu'un secoue une boîte. Les participants ont pu déterminer si le shaker essayait de déterminer le nombre d'objets à l'intérieur de la boîte ou la forme des objets.

Q : Quelles sont les implications de cette recherche pour l’IA ?

En comprenant comment les humains perçoivent et déduisent les intentions des autres à travers leurs actions, les systèmes d'IA peuvent être conçus pour mieux comprendre et interagir avec le comportement humain. Par exemple, un robot assistant pourrait prédire avec précision ce qu’un client recherche en fonction de ses actions.