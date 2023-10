La vitesse impressionnante de la Station spatiale internationale révélée

By

Saviez-vous que la Station spatiale internationale (ISS) n'est pas seulement une merveille scientifique, mais qu'elle se déplace également à une vitesse étonnante ? Même si elle n'est peut-être pas aussi rapide que les sondes spatiales ou la sonde solaire Parker, l'ISS parcourt le ciel à une vitesse impressionnante de 28,000 17,500 kilomètres par heure (90 16 milles par heure). Cela signifie qu’il effectue une rotation complète autour de la Terre toutes les XNUMX minutes, témoin de XNUMX levers et couchers de soleil remarquables chaque jour.

Pour comprendre la véritable ampleur de la vitesse de l’ISS, il est préférable de la constater par vous-même. Grâce à une vidéo captivante créée à l'aide de Microsoft Flight Simulator 2020, nous pouvons visualiser l'ISS zoomant sur la surface de la Terre. La vidéo nous emmène dans un voyage simulé, montrant l'ISS volant juste au-dessus du sol. Lorsque nous regardons l’ISS survoler les forêts, les montagnes et des villes emblématiques comme New York, nous nous souvenons de la vitesse remarquable à laquelle elle se déplace. En quelques secondes seulement, il survole des paysages à couper le souffle qu’il faudrait des heures à parcourir au sol.

Même si l'ISS s'éloigne de la surface de la Terre, il est important de noter que sa mission n'est pas éternelle. À terme, l’ISS sera mise hors service et les préparatifs sont en cours pour son retour sur Terre. Le moment venu, l'orbite de l'ISS sera progressivement abaissée, la faisant descendre vers la Terre. Son dernier lieu de repos, connu sous le nom de Point Nemo, se trouve dans la zone inhabitée de l'océan Pacifique Sud. Cet endroit, le point le plus reculé de la Terre, servira d'adieu à l'ISS alors qu'elle plongera sous la surface de l'océan en 2031.

La Station spatiale internationale offre non seulement des opportunités de recherche scientifique sans précédent, mais rappelle également la quête d’exploration de l’humanité. Sa vitesse incroyable et son destin éventuel captent notre imagination collective, nous poussant à continuer de repousser les limites de la découverte scientifique et de l’exploration spatiale.

QFP

À quelle vitesse se déplace la Station spatiale internationale (ISS) ?

L'ISS se déplace à une vitesse remarquable de 28,000 17,500 kilomètres par heure (XNUMX XNUMX miles par heure).

Combien de temps faut-il à l’ISS pour effectuer une orbite autour de la Terre ?

L'ISS effectue une rotation complète autour de la Terre toutes les 90 minutes.

Qu’arrive-t-il à l’ISS une fois sa mission terminée ?

Une fois sa mission terminée, l'ISS sera progressivement ramenée sur Terre en réduisant son orbite. Il prendra fin en 2031 dans la zone inhabitée de l’océan Pacifique Sud, également connue sous le nom de Point Nemo.

Quelle est la signification du Point Némo ?

Point Nemo est l'endroit le plus éloigné de la Terre et sert de zone désignée pour la descente des vaisseaux spatiaux et des satellites. Il offre un emplacement sûr à l'ISS pour effectuer sa descente finale, loin des zones habitées.