Des scientifiques solaires découvrent des aurores magnétiques sur des taches solaires

Les scientifiques solaires du Centre de recherche solaire-terrestre de l'Institut de technologie du New Jersey ont fait une découverte révolutionnaire : des aurores magnétiques sur des taches solaires. Les scientifiques ont observé des sursauts radio polarisés de longue durée émanant d’une zone sombre du soleil. Ces sursauts ressemblent aux aurores observées sur Terre, comme les aurores boréales. Cette découverte met non seulement en lumière la dynamique des sursauts radio solaires intenses, mais donne également un aperçu des grandes taches stellaires au-delà de notre système solaire.

Les aurores boréales, également connues sous le nom d'aurores boréales et d'aurores australes, sont des spectacles de lumière naturelle bien connus qui se produisent sur Terre lorsque l'activité solaire interagit avec la magnétosphère de la planète. De la même manière, ces aurores ont été observées sur d’autres planètes du système solaire et même sur des étoiles lointaines. Les aurores à taches solaires diffèrent cependant considérablement des aurores terrestres.

L'équipe de scientifiques pense que les électrons de haute énergie piégés dans les champs magnétiques du soleil sont à l'origine de ce phénomène semblable à une aurore. La convergence des champs magnétiques dans les zones plus froides et intensément magnétiques des taches solaires crée un environnement favorable aux émissions de masers électron-cyclotron (ECM). Contrairement aux aurores terrestres, les émissions des aurores solaires se produisent à des fréquences beaucoup plus élevées en raison du champ magnétique de la tache solaire qui est des milliers de fois plus puissant que celui de la Terre.

Étonnamment, le timing de ces sursauts radio ne semble pas être lié aux éruptions solaires. Au lieu de cela, l’équipe a observé que l’activité sporadique des éruptions cutanées dans les régions actives proches pompe des électrons énergétiques dans des boucles de champ magnétique à grande échelle ancrées au niveau de la tache solaire, qui alimentent ensuite les émissions radio de l’ECM.

Cette découverte a des implications significatives pour notre compréhension du magnétisme stellaire. En étudiant le comportement solaire, les scientifiques peuvent mieux comprendre les phénomènes magnétiques qui se produisent autour d’autres étoiles. Les recherches de l'équipe, publiées dans la revue Nature Astronomy, constituent une base pour de futures études qui pourraient amener les physiciens solaires à repenser les modèles actuels du magnétisme stellaire.

