Champ de glace du sud de la Patagonie : un superbe indicateur du paysage et du changement climatique

Cette superbe image capturée par le satellite Copernicus Sentinel-2 présente les glaciers et les lacs aigue-marine du champ de glace du sud de la Patagonie, qui s'étend sur la frontière du Chili et de l'Argentine. Considéré comme l’une des plus grandes masses de glace en dehors des régions polaires, le champ de glace constitue non seulement un spectacle à couper le souffle, mais aussi un indicateur crucial du changement climatique.

La formation du champ de glace est le résultat d’années d’accumulation et de compression de la neige, la transformant en glace. Façonnés par la topographie sous-jacente, les glaciers se forment souvent aux bords des champs de glace. L'image révèle plusieurs glaciers plus petits et plus grands, dont l'éminent glacier argentin Perito Moreno, qui alimente le lac Argentino et forme un barrage de glace séparant le corps principal du lac de son bras sud.

Les lacs de la région sont souvent alimentés par la fonte des glaciers, ce qui donne lieu à une gamme de couleurs variées allant du bleu profond au gris, en fonction de la présence de sédiments fins en suspension. Ce sédiment, connu sous le nom de « lait de glacier », est le produit de l'abrasion lorsque les glaciers se déplacent sur la roche sous-jacente. L'image montre également le glacier Grey, situé dans le parc national Torres del Paine, divisé en trois parties par parcelles de terrain.

Les lignes plus sombres visibles sur les glaciers sont des moraines, des accumulations de roches, de terre et de débris déposés par les glaciers. On peut observer que l'extrémité de certains glaciers s'est rompue, formant des icebergs qui flottent désormais dans les fjords et les lacs. Le retrait des glaciers de Patagonie au cours des 50 dernières années est une indication claire du changement climatique et l’un des principaux contributeurs à l’élévation du niveau de la mer.

Les données satellitaires, comme celles fournies par la mission Copernicus Sentinel-2, jouent un rôle essentiel dans la surveillance des changements dans la masse, l'étendue et l'épaisseur des glaciers. Ce faisant, les scientifiques pourront mieux comprendre leur impact sur l’élévation du niveau de la mer et étudier plus en détail les effets du changement climatique dans cette région.

Sources:

– Contient des données Copernicus Sentinel modifiées (2023), traitées par l'ESA, CC BY-SA 3.0 IGO