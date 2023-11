Découvrir l'héritage historique des tremblements de terre sur la Terre

By

La capacité de la Terre à garder rancune fait honte à nos querelles humaines, comme le révèle une nouvelle étude fascinante. Il semble que les tremblements de terre d'il y a deux siècles continuent de faire sentir leur présence à la surface de notre planète, provoquant encore aujourd'hui des secousses mineures.

Lorsqu’un tremblement de terre majeur se produit, il est souvent suivi de nombreuses répliques plus petites qui persistent pendant des durées variables. Ces secousses s'estompent progressivement à mesure que les lignes de faille terrestres s'ajustent. Toutefois, la durée de ces répliques peut varier de quelques jours à plusieurs années.

Pour mieux comprendre les effets à long terme de ces secousses, les chercheurs ont examiné trois tremblements de terre notables qui ont frappé différentes régions des États-Unis en 1663, 1811-1812 et 1886. Ces événements sismiques, allant de magnitudes de 6.5 à 8, sont considérés comme les plus importants. tremblements de terre les plus importants de l'histoire récente pour une Amérique du Nord stable.

Les résultats de l'étude ont révélé que la séquence de répliques associée aux tremblements de terre de 1663 a finalement pris fin. Cependant, il est choquant de constater qu’environ 30 % des tremblements de terre survenus dans la région frontalière entre le Missouri et le Kentucky entre 1980 et 2016 étaient probablement des répliques des tremblements de terre de 1811-1812. De même, environ 16 % des tremblements de terre actuels à Charleston, en Caroline du Sud, remontent au tremblement de terre de 1886 dans la région.

L'analyse statistique a montré que ces tremblements de terre récents n'étaient pas des événements aléatoires sans rapport avec les événements historiques. Ils étaient plutôt liés par une combinaison de répliques et d’activité sismique de fond.

Alors que les séquences de répliques finissent par s’affaiblir avec le temps, l’accumulation de tensions dans les régions où la sismicité de fond est continue suscite des inquiétudes quant à la possibilité de futurs tremblements de terre plus dévastateurs. Il est donc crucial de surveiller en permanence les mouvements des failles, l’activité sismique de fond et les répliques afin d’évaluer avec précision les risques sismiques.

Comprendre ce qui s’est passé il y a des siècles joue un rôle essentiel dans l’élaboration d’évaluations efficaces des risques pour l’avenir. L'utilisation de techniques modernes pour enquêter sur les événements historiques nous aide à obtenir des informations précieuses sur le comportement sismique de la Terre.

Les résultats de cette recherche ont été publiés dans JGR Solid Earth (source : www.agu.org) et offrent des informations précieuses aux scientifiques et aux sismologues travaillant pour un avenir plus sûr pour les régions sujettes aux tremblements de terre.

