Une éclipse solaire partielle a captivé certains habitants du New Hampshire

Certains habitants du New Hampshire ont eu droit samedi à un événement astronomique captivant alors qu'une éclipse solaire partielle a honoré le ciel. Selon la NASA, l'éclipse était visible dans les 49 États continentaux des États-Unis, en attendant des conditions météorologiques favorables.

Les résidents locaux se sont rendus sur la page Facebook ULocal du New Hampshire pour partager leurs superbes photographies de l'éclipse capturées à divers endroits, notamment à Merrimack, Manchester et Gilmanton. Lors de l'événement, la lune est passée entre la terre et le soleil, provoquant un blocage partiel du soleil. L'effet résultant a été décrit comme une « morsure du soleil », l'ombre de la lune couvrant environ 17 % du soleil lors de l'éclipse maximale du New Hampshire.

L'éclipse solaire partielle a commencé vers 12 h 16, a atteint son maximum vers 1 h 34 et s'est terminée vers 2 h 30. Bien qu'il y ait eu une possibilité de couverture nuageuse pendant l'événement, de nombreux observateurs chanceux du New Hampshire ont pu pour assister à cet événement astronomique rare.

Il est important de noter que l’observation d’une éclipse solaire doit être effectuée en toute sécurité afin de protéger les yeux des rayons nocifs. La météorologue Jacqueline Thomas a donné des conseils sur les moyens les plus sûrs d'observer une éclipse solaire partielle.

Les résidents du New Hampshire peuvent s’attendre à une autre expérience remarquable d’éclipse solaire dans moins de six mois, puisqu’une éclipse solaire totale est prévue.

