Vivez une éclipse solaire partielle à Telus World of Science

Samedi, le ciel de l'Alberta sera témoin d'un phénomène rare : une éclipse solaire partielle aura lieu. Telus World of Science d'Edmonton, en collaboration avec la Société royale d'astronomie du Canada – Edmonton, invite le public à observer l'éclipse en toute sécurité grâce à l'observation gratuite du télescope à l'observatoire RASC de Coronation Park.

Cette éclipse particulière est connue sous le nom d’éclipse solaire annulaire, non pas parce qu’elle se produit chaque année, mais parce que « annulaire » fait référence à un anneau. Frank Florian, directeur principal du planétarium et des sciences spatiales chez Telus World of Science, explique que lors de cette éclipse, le disque de la Lune est légèrement plus petit que celui du Soleil. En conséquence, lorsque la lune recouvre le soleil, un anneau de lumière solaire est visible autour de la lune, créant un anneau. C’est pourquoi on parle d’éclipse solaire annulaire.

Malheureusement, « l’anneau de feu », qui fait référence au cercle lumineux de la lumière solaire autour de la lune, ne sera visible qu’à quelques endroits le long d’un chemin étroit sur Terre, et Edmonton ne se trouve pas sur cette route. Cependant, les résidents d'Edmonton peuvent toujours profiter d'une éclipse solaire partielle, avec environ 53 % de la surface solaire étant couverte au point maximum de l'éclipse à 10 h 28.

Il est crucial de noter que regarder directement le soleil est extrêmement dangereux, surtout lors d’une éclipse solaire. Florian prévient que même au cours d'une journée normale, il est nocif de regarder le soleil sans lunettes de protection appropriées. Pour assister à l'éclipse en toute sécurité, Florian encourage les gens à visiter le centre scientifique et à utiliser les télescopes et les lunettes d'observation fournis.

L'éclipse solaire partielle devrait durer deux heures et 27 minutes, commençant à 9 h 17 et se terminant à 11 h 44, le point maximum de l'éclipse se produisant à 10 h 28. Entrée de l'observatoire de Telus World of La science le samedi est gratuite.

