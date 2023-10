Les résidents du sud-ouest de la Colombie-Britannique bénéficient d’une observation idéale pour une éclipse solaire

By

Les résidents du sud-ouest de la Colombie-Britannique ont la meilleure occasion d’assister à une éclipse solaire en forme d’anneau de feu le 14 octobre 2023. Ce type d’éclipse se produit lorsque la lune passe devant le soleil, créant un anneau de feu autour de la lune noire. L'éclipse débutera à 8 h 08, atteindra son apogée vers 9 h 20 et se terminera vers 10 h 38 à Vancouver. Cependant, les prévisions météorologiques prévoient des nuages ​​et des averses dans la région, ce qui pourrait nuire à la visibilité.

Alors que le sud-ouest de la Colombie-Britannique connaîtra une couverture solaire de 70 à 80 pour cent, le reste de la province peut s'attendre à une couverture de 50 à 70 pour cent. Laura Flinn, professeur de physique à l'Université polytechnique de Kwantlen, conseille aux Nord-Américains de ne pas s'inquiéter s'ils manquent cet événement à cause de la météo. Une éclipse solaire complète devrait se produire le 8 avril 2024 et sera visible dans certaines parties de l'Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick, de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador.

Flinn espère que le ciel s'éclaircira avant que l'éclipse n'atteigne son apogée, permettant ainsi aux résidents de la Colombie-Britannique d'observer le phénomène sans avoir à attendre ni à voyager. Pour assurer la sécurité pendant l'événement, l'université organise un événement d'observation et rappelle aux gens de ne pas regarder directement le soleil. Regarder le soleil, même pendant une éclipse, peut entraîner des dommages aux yeux.

