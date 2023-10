Ne manquez pas la spectaculaire éclipse partielle de Lune demain matin à Taiwan !

By

Demain matin, les habitants de Taiwan et de ses îles périphériques auront une fantastique opportunité d'assister à une éclipse partielle de Lune, si le temps le permet. La Central Weather Administration (CWA) a confirmé que l'événement céleste se produira entre 2 heures du matin et 6 h 28, lorsque la Terre s'alignera entre le soleil et la lune, obstruant partiellement l'éclairage de la lune.

Lors d'une éclipse lunaire, la lumière du soleil est bloquée par la Terre, projetant son ombre sur la Lune. Le CWA explique que la Lune connaîtra cinq étapes au cours de cette éclipse, les quatre premières devant être visibles à Taiwan.

La première étape, connue sous le nom d’éclipse pénombrale, débutera à 2 heures du matin. Durant cette phase, la pénombre terrestre recouvrira progressivement la surface de la Lune. Cependant, en raison du flou et de l’échelle limitée, il peut être difficile de l’observer sans l’aide de jumelles ou d’un télescope.

La deuxième étape, qui démarre à 3h35 du matin, met en jeu l'ombre terrestre, assombrissant le coin sud-est de la Lune. À 4 h 14, l’ombre couvrira la plus grande partie de la lune, soit environ 13 % de sa surface. Finalement, à 4 h 54, l'éclipse partielle se termine alors que l'ombre terrestre n'obscurcit plus la Lune. À 6 h 28, l’éclipse pénombrale prendra fin lorsque la Terre cessera de projeter son ombre sur la Lune.

Malheureusement, la dernière étape de l'éclipse pénombrale de Lune, qui se produira de 6 h 03 sur l'île Orchid (Lanyu) à 6 h 20 dans le comté de Kinmen, ne sera pas visible en raison de la lune se couchant sur l'horizon ouest.

Pour les passionnés d’observation des étoiles, marquez vos calendriers pour la nuit du 7 au 8 septembre 2025. La CWA a révélé qu’une éclipse totale de Lune aura lieu pendant cette période, offrant une autre occasion extraordinaire d’assister à cet événement astronomique impressionnant.

N'oubliez pas de préparer vos jumelles ou votre télescope, et croisez les doigts pour un ciel dégagé afin de profiter du spectacle époustouflant de l'éclipse partielle de Lune demain matin à Taiwan !

FAQ:

Q : Qu’est-ce qu’une éclipse lunaire ?

R : Une éclipse lunaire se produit lorsque la Terre s’aligne entre le soleil et la lune, projetant son ombre sur la lune.

Q : Une éclipse lunaire peut-elle être vue à l’œil nu ?

R : Oui, les éclipses lunaires peuvent être observées à l’œil nu, bien que la visibilité et les détails puissent varier.

Q : Quand aura lieu la prochaine éclipse lunaire à Taiwan ?

R : La prochaine éclipse lunaire visible depuis Taiwan est une éclipse totale de Lune qui devrait se produire du 7 au 8 septembre 2025.

Q : Quelles sont les différentes étapes d’une éclipse lunaire ?

R : Une éclipse lunaire se compose de différentes étapes : éclipse pénombrale, éclipse partielle et éclipse totale, en fonction de la proportion de la lune couverte par l'ombre de la Terre.