Un délice céleste : assistez à la merveille d'une éclipse lunaire partielle

Après que la récente éclipse solaire annulaire ait captivé les spectateurs dans certaines parties de l'hémisphère occidental, les observateurs du ciel du monde entier attendent désormais avec impatience un autre spectacle céleste : une éclipse partielle de Lune. Ce phénomène astronomique captivant, qui se produit lorsque la Terre se déplace entre le Soleil et la Lune, projetant une ombre sur la surface lunaire, devrait se produire dans la nuit du 28 octobre et se poursuivre jusqu'aux petites heures du 29 octobre.

Où pouvez-vous vous émerveiller devant l’éclipse partielle de Lune ?

Cet événement fascinant sera visible depuis une multitude d’endroits, couvrant l’Amérique du Sud, le nord-est de l’Amérique du Nord, l’Afrique, l’Europe, l’Asie, l’Australie et les océans Atlantique, Pacifique Sud et Indien. À mesure que la nuit avance, le début de l’éclipse se produira dans le ciel de l’Australie, de l’océan Pacifique Nord et de l’est de la Russie. À l’inverse, à mesure que la lune fait son ascension, la fin de l’éclipse sera observable pour celles situées dans l’océan Atlantique Sud, l’océan Atlantique Nord et les régions orientales du Brésil et du Canada.

Éclipse lunaire en Inde : un régal spécial pour les astronomes

L'Inde aura également le privilège d'assister à l'intégralité du spectacle, offrant une opportunité unique aux astronomes et aux astronomes. Shilpi Gupta, responsable scientifique du planétarium MP Birla à Calcutta, a confirmé que l'éclipse lunaire complète sera visible depuis toute l'Inde. La pleine phase de la Lune, lorsqu'elle est entièrement éclairée et opposée au soleil sur son orbite autour de la Terre, devrait se produire le dimanche 29 octobre à 1 h 54 IST.

Comprendre le mécanisme d'une éclipse lunaire

Une éclipse lunaire a lieu un jour de pleine lune, lorsque le Soleil, la Terre et la Lune s'alignent sur une ligne droite et sur le même plan. Les plans Soleil-Terre et Terre-Lune sont inclinés l'un par rapport à l'autre à un angle de 5 degrés. Lorsque ces plans se croisent et que la lune est positionnée à proximité ou aux nœuds de l’intersection, une éclipse se produit.

L'ombre de la Terre comprend deux régions distinctes : l'Umbra, la zone sombre intérieure, et la Penumbra, la zone extérieure plus claire. Au cours de cet événement céleste, la Lune traversera à la fois l’ombre et la pénombre, entraînant une éclipse combinée pénombrale et partielle de Lune. Cet événement impressionnant promet d’être une merveille captivante pour tous ceux qui auront la chance d’en être témoins.

FAQ:

Q : Où l’éclipse partielle de Lune sera-t-elle visible ?

R : L'éclipse sera visible depuis diverses parties du monde, notamment l'Amérique du Sud, le nord-est de l'Amérique du Nord, l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Australie et au-dessus des océans Atlantique, Pacifique Sud et Indien.

Q : Quelles villes indiennes seront témoins de l’éclipse partielle de Lune ?

R : En Inde, l’intégralité de l’éclipse sera visible, offrant une opportunité unique aux astronomes et aux astronomes. La phase complète de la Lune aura lieu le dimanche 29 octobre à 1 h 54 IST.

Q : Qu’est-ce qui cause une éclipse lunaire ?

R : Une éclipse lunaire se produit lorsque le Soleil, la Terre et la Lune s’alignent en ligne droite et dans le même plan. Cet alignement conduit la Terre à projeter une ombre sur la Lune, ce qui entraîne une éclipse de Lune.

Q : Quelles sont les deux régions de l’ombre de la Terre lors d’une éclipse lunaire ?

R : L'ombre de la Terre se compose de la région intérieure la plus sombre appelée Ombre et de la région extérieure plus claire connue sous le nom de Pénombre.