Les passionnés d’astronomie se préparent pour un événement céleste rare

Un spectacle céleste attend les observateurs du ciel et les passionnés d'astronomie alors qu'une éclipse partielle de Lune devrait avoir lieu samedi et dimanche. Cet événement rare sera l'occasion pour les observateurs d'observer la Lune entrer dans la pénombre, une zone sombre causée par l'interaction de la Lune avec la Terre. La phase d'ombre, au cours de laquelle la Lune sera totalement ou partiellement immergée dans l'ombre de la Terre, débutera aux premières heures de dimanche.

Ce spectacle captivant sera visible depuis tous les coins de l’Inde, la meilleure heure d’observation se situant vers minuit. Les passionnés de la Lune à travers le pays sont encouragés à se préparer pour cet événement extraordinaire. La splendeur de l'éclipse partielle de Lune sera également visible dans une vaste région englobant l'océan Pacifique occidental, l'Australie, l'Asie, l'Europe, l'Afrique, l'est de l'Amérique du Sud, le nord-est de l'Amérique du Nord, l'océan Atlantique, l'océan Indien et le Sud. Océan Pacifique.

Lors de ce phénomène céleste, la Terre s'aligne entre le soleil et la lune, projetant son ombre sur la surface lunaire. Les éclipses lunaires se produisent soit sous forme d'éclipse lunaire totale, où la Lune entière se trouve dans l'ombre de la Terre, soit sous forme d'éclipse lunaire partielle, où seule une partie de la Lune est affectée.

La phase d'ombre, considérée comme la partie la plus importante de l'éclipse, se produit lorsque la Lune passe dans l'ombre de la Terre, la partie la plus sombre et centrale de l'ombre terrestre. C'est durant cette phase que la Lune peut prendre une teinte rougeâtre ou cuivrée appelée « lune de sang », en raison de la diffusion et de la réfraction de la lumière solaire par l'atmosphère terrestre.

Préparez vos télescopes et caméras pour cet événement incroyable. Ne manquez pas l'occasion de vous émerveiller devant la transformation de la Lune alors qu'elle interagit avec l'ombre de notre planète dans un spectacle à couper le souffle des merveilles de la nature.

