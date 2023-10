Éclipse lunaire partielle pour embellir le ciel – Un spectacle céleste

Les astronomes et les passionnés d’astronomie attendent avec impatience le prochain événement céleste qui devrait orner le ciel nocturne plus tard cette semaine. Les 28 et 29 octobre, une éclipse partielle de Lune se produira, suivant de près l'éclipse solaire annulaire du 14 octobre.

Lors de l'éclipse, la Lune entrera d'abord dans la pénombre à 11 h 31 le 28 octobre, suivie de la phase d'ombre commençant à 1 h 05 et se terminant à 2 h 24 le 29 octobre. Cet extraordinaire phénomène céleste sera visible depuis toutes les régions du pays vers minuit.

Comme l'a confirmé le Centre météorologique de Bhubaneswar, l'éclipse sera une éclipse lunaire partielle, où la Lune tombera sous l'ombre de la Terre. La durée de l'éclipse s'étendra sur environ une heure et dix-neuf minutes, avec une magnitude de 0.126.

La visibilité de l'éclipse s'étendra sur une vaste région, comprenant l'océan Pacifique occidental, l'Australie, l'Asie, l'Europe, l'Afrique, l'est de l'Amérique du Sud, le nord-est de l'Amérique du Nord, l'océan Atlantique, l'océan Indien et l'océan Pacifique Sud. Bien que le disque lunaire ne soit recouvert que d'environ six pour cent, cet événement captivant peut être observé à l'œil nu, selon le célèbre astronome Subhendu Patnaik.

Pour l’avenir, la prochaine éclipse lunaire visible depuis l’Inde aura lieu le 7 septembre 2025 et ce sera une éclipse lunaire totale. La plus récente éclipse lunaire visible depuis le pays a eu lieu le 8 novembre 2022 et était une éclipse totale. Cependant, il est important de noter que même s’il y aura deux éclipses solaires et deux éclipses lunaires en 2024, aucune d’entre elles ne sera visible depuis l’Inde.

À l'approche de la date, assurez-vous de marquer vos calendriers et profitez-en pour assister à la magie impressionnante du monde céleste. C'est un spectacle qui vous laissera sûrement émerveillé par les merveilles qui existent au-delà de notre planète.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Qu'est-ce qu'une éclipse lunaire ?

Une éclipse lunaire est un événement céleste qui se produit lorsque la Terre s'interpose entre le Soleil et la Lune, provoquant la chute de la Lune sous l'ombre de la Terre.

2. Qu'est-ce qu'une éclipse partielle de Lune ?

Une éclipse partielle de Lune est un type d’éclipse lunaire dans laquelle seule une partie de la Lune est couverte par l’ombre de la Terre.

3. L’éclipse lunaire peut-elle être vue à l’œil nu ?

Oui, l’éclipse lunaire peut être observée à l’œil nu. Cependant, il est toujours recommandé de trouver un endroit éloigné des lumières de la ville pour apprécier pleinement le spectacle.

4. Quand la prochaine éclipse lunaire sera-t-elle visible depuis l’Inde ?

La prochaine éclipse lunaire visible depuis l’Inde devrait avoir lieu le 7 septembre 2025 et ce sera une éclipse totale de Lune.

5. Y aura-t-il des éclipses visibles en 2024 ?

Oui, il y aura deux éclipses solaires et deux éclipses lunaires en 2024. Cependant, aucune d’entre elles ne sera visible depuis l’Inde.