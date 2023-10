Une éclipse partielle de Lune sera visible en Inde les 28 et 29 octobre 2023

By

Une éclipse partielle de Lune devrait se produire les 28 et 29 octobre 2023, la phase ombrale commençant aux premières heures du 29. Cette éclipse sera visible de toutes les régions de l’Inde vers minuit. La phase ombrale de l'éclipse devrait commencer à 01h05 IST le 29 octobre et se terminer à 02h24 IST. La durée de l'éclipse sera d'environ 1 heure et 19 minutes, avec une petite magnitude de 0.126.

Cette éclipse lunaire sera visible dans plusieurs régions du monde, notamment l’océan Pacifique occidental, l’Australie, l’Asie, l’Europe, l’Afrique, l’est de l’Amérique du Sud, le nord-est de l’Amérique du Nord, l’océan Atlantique, l’océan Indien et l’océan Pacifique Sud.

Il est important de noter qu’une éclipse lunaire se produit un jour de pleine lune, lorsque la Terre se situe entre le Soleil et la Lune et que les trois objets sont alignés. Une éclipse lunaire totale se produit lorsque la Lune entière se trouve sous l’ombre de la Terre, tandis qu’une éclipse lunaire partielle se produit lorsque seule une partie de la Lune se trouve sous l’ombre de la Terre.

En Inde, la prochaine éclipse lunaire après cet événement aura lieu le 07 septembre 2025, ce qui sera une éclipse totale de Lune. La dernière éclipse lunaire visible depuis l’Inde a eu lieu le 8 novembre 2022, et il s’agissait d’une éclipse totale.

