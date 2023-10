La sonde solaire Parker continue d'explorer les mystères du Soleil

La sonde solaire Parker a réussi sa 17e approche rapprochée du Soleil, se trouvant à seulement 7.26 millions de kilomètres (4.51 millions de miles) de la photosphère du Soleil. Cette réalisation marque la dernière d’une série de réalisations incroyables de la sonde, notamment celle de devenir le premier vaisseau spatial à survoler une éjection de masse coronale (CME) et à survivre.

Lors de sa 13e approche du Soleil le 5 septembre 2022, la sonde solaire Parker a traversé un CME, collectant des données précieuses sur la vitesse et la densité de l'onde de choc. Ce CME, s'il avait touché la Terre, aurait pu causer de graves dommages aux systèmes de communication et aux réseaux électriques.

Equipée d'un blindage pour protéger ses instruments des températures allant jusqu'à 1400 XNUMX°C, la Parker Solar Probe est conçue pour étudier la couronne solaire et l'accélération du vent solaire lorsqu'il quitte le Soleil. Les scientifiques espèrent comprendre la structure du Soleil, les champs magnétiques qui influencent le flux de plasma et le mécanisme de transport des particules énergétiques émises par le Soleil.

Les éjections de masse coronale sont des événements puissants qui peuvent avoir des impacts importants sur la magnétosphère terrestre, provoquant des perturbations dans les communications et les réseaux électriques, ainsi que produisant de magnifiques spectacles d'aurores boréales. En étudiant les CME, les physiciens solaires visent à développer des capacités de prévision de ces tempêtes solaires et à mieux comprendre les forces qui les animent.

La mission de Parker Solar Probe devrait se poursuivre jusqu'à la mi-2025, le vaisseau spatial suivant des orbites rapprochées autour du Soleil et effectuant des survols supplémentaires de Vénus. Les données collectées par la sonde fourniront des informations précieuses sur le vent solaire et amélioreront notre compréhension des processus qui le propulsent à travers le système solaire.

