La sonde solaire Parker continue d'explorer les secrets du Soleil

La Parker Solar Probe, un vaisseau spatial lancé par la NASA, a franchi une nouvelle étape en réalisant sa 17e approche rapprochée du soleil. Au cours de cette approche, il s'est approché à moins de 7.26 millions de kilomètres de la surface du soleil. Ce n’est là qu’une parmi une série de réalisations de la sonde, qui est récemment devenue le premier vaisseau spatial à survoler une éjection de masse coronale (CME) et à collecter des données. La rencontre avec le CME s'est produite lors de la 13e approche de la sonde vers le Soleil.

Le succès de la sonde solaire Parker dans l'étude du Soleil est dû en partie à son survol de Vénus par gravité à la fin du mois d'août. Cette manœuvre a permis au vaisseau spatial de s'approcher du soleil à une vitesse impressionnante de 635,266 1,400 kilomètres par heure. Malgré les conditions extrêmes auxquelles elles sont confrontées, avec des températures pouvant atteindre XNUMX XNUMX°C, les instruments de la sonde sont protégés par un blindage qui leur permet de fonctionner dans un environnement à température ambiante proche de la normale.

L'objectif principal de la mission Parker Solar Probe est de comprendre la couronne solaire, l'atmosphère la plus externe du soleil et les processus qui la réchauffent. Les scientifiques espèrent également mieux comprendre l’accélération du vent solaire, qui est le flux de particules chargées qui s’échappent du soleil. De plus, la sonde est équipée pour étudier les particules énergétiques émises par le soleil et déterminer comment elles sont transportées.

Les éjections de masse coronale, événements puissants qui libèrent de grandes quantités de plasma dans l’espace, ont des impacts importants sur Terre. Ils peuvent provoquer des perturbations du champ magnétique de notre planète, entraînant des phénomènes tels que des aurores boréales et des perturbations des systèmes de communication et d'alimentation électrique. Les scientifiques souhaitent comprendre les forces à l’origine de ces tempêtes solaires et utiliser ces connaissances pour améliorer les prévisions.

La récente rencontre de la sonde solaire Parker avec un CME a fourni des données précieuses sur la vitesse et la densité du matériau éjecté. Bien que la Terre n’ait pas été directement impactée par ce CME particulier, les données recueillies par la sonde contribuent à une meilleure compréhension de ces événements et de leurs effets potentiels.

Grâce à son bouclier thermique et à son système de protection thermique uniques, la Parker Solar Probe est capable de résister aux conditions extrêmes proches du soleil. Le vaisseau spatial poursuivra ses orbites rapprochées autour du soleil, avec des plans pour 24 passages au périhélie avant la fin de la mission à la mi-2025. Les données collectées par la sonde feront la lumière sur le vent solaire et les processus qui le propulsent dans tout le système solaire.

Source: Univers aujourd'hui