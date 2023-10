Attitudes des parents à l'égard de la participation à la recherche génomique pour des enfants en bonne santé

Une étude récente a exploré les attitudes des parents à l'égard de la participation de leurs enfants en bonne santé à la recherche génomique et leurs attentes quant au retour des résultats. La recherche visait à comprendre les opinions des parents qui participaient à un réseau de recherche en soins primaires et qui avaient des enfants en bonne santé. L'étude a mené des entretiens téléphoniques semi-structurés avec 26 parents, analysant les transcriptions par thème.

Trois thèmes clés sont ressortis des entretiens. Le premier thème était la réciprocité, où les parents ont exprimé leur préférence pour recevoir des résultats médicalement exploitables dès l’enfance en guise de geste réciproque pour leur participation à la recherche. Ils s'attendaient également à être recontactés au fil du temps pour toute information supplémentaire ou mise à jour. Le deuxième thème explorait les impacts en aval des tests génétiques. Les parents espéraient de futurs bénéfices cliniques pour leurs enfants, mais étaient également préoccupés par le risque de discrimination génétique. Ils voulaient s'assurer que la participation à la recherche génomique n'aurait aucune conséquence négative sur l'avenir de leur enfant.

Le troisième thème était le pouvoir et l’autonomisation. Certains parents se sentaient responsabilisés en participant à la recherche génomique, car cela leur permettait de prendre des mesures préventives pour leur enfant et les autres membres de la famille. Ils y ont vu une opportunité de prendre des décisions éclairées et potentiellement d’éviter les risques potentiels pour la santé. Cependant, d'autres parents hésitaient à limiter l'autonomie de leur enfant en participant à des recherches pouvant conduire à la découverte de conditions médicales ou de prédispositions génétiques.

Comprendre ces attitudes et attentes peut contribuer à éclairer les approches de recherche génomique centrées sur les participants. Les chercheurs peuvent tenir compte de ces tensions lors de la conception d’études visant à optimiser la prise de décision et la participation des parents tout en maximisant l’utilité des résultats. De plus, répondre aux préoccupations liées à la discrimination génétique et promouvoir l'autonomie dans la prise de décision peut renforcer davantage la volonté des parents de s'engager dans la recherche génomique avec leurs enfants en bonne santé.

