Une étude révèle que les interventions réservées aux parents sont efficaces contre l'obésité infantile

L'obésité infantile est une préoccupation croissante, car elle persiste souvent à l'âge adulte et pose de nombreux défis physiques, émotionnels et sociaux aux enfants. Les interventions familiales sont considérées comme efficaces dans la gestion de l’obésité infantile, mais elles peuvent être coûteuses. Cependant, une étude récente publiée dans l'International Journal of Obesity révèle que les interventions de groupe réservées aux parents peuvent être tout aussi efficaces dans le traitement de l'obésité infantile.

L'étude a examiné la littérature disponible sur l'efficacité des interventions réservées aux parents sur la santé et les comportements des enfants. Les chercheurs ont identifié des caractéristiques spécifiques des participants et des programmes qui influencent les résultats. Quinze essais contrôlés randomisés ont été inclus dans la revue, tous portant sur des enfants présentant un indice de masse corporelle (IMC) plus élevé ou des problèmes de poids.

Les résultats ont montré que les interventions réservées aux parents peuvent améliorer efficacement les variables d'IMC et de poids d'un enfant, les changements positifs étant maintenus, voire améliorés à long terme. En comparaison, les interventions destinées uniquement aux parents étaient tout aussi efficaces que les interventions parent-enfant pour améliorer l'obésité/le surpoids chez les enfants.

Il convient de noter que la plupart des études analysées se sont concentrées sur les enfants plutôt que sur les adolescents. Cependant, une étude antérieure a indiqué que les enfants plus âgés pourraient bénéficier davantage des interventions familiales, ce qui suggère que les enfants plus âgés sont plus aptes à mettre en pratique les compétences enseignées dans de tels programmes.

Les parents jouent un rôle crucial en influençant les habitudes alimentaires et physiques de leurs enfants, en particulier chez les plus jeunes. Cependant, à mesure que l'enfant grandit, les pairs remplacent souvent l'influence des parents. Le style parental influence également l'obésité, car le contrôle des pratiques alimentaires d'un enfant peut contribuer à la prise de poids.

L'étude a également mis en évidence les défis des interventions réservées aux parents, car elles présentaient des taux d'abandon plus élevés que les interventions parent-enfant. Cela suggère que certains parents peuvent trouver écrasante la responsabilité du poids santé d'un enfant, ce qui conduit à des abandons scolaires. Par conséquent, la participation à des interventions réservées aux parents nécessite une grande motivation et un fort soutien familial.

En conclusion, les interventions de groupe réservées aux parents sont efficaces dans le traitement de l'obésité infantile, avec des changements positifs durables dans l'IMC et le poids. Ces interventions peuvent constituer une alternative viable et plus abordable aux interventions familiales. Cependant, la motivation et le soutien des parents sont cruciaux pour obtenir de bons résultats.

Référence de la revue : McDarby, F. & Looney, K. (2023) L'efficacité des interventions de gestion du poids en groupe et réservées aux parents pour les enfants et les facteurs associés aux résultats : une revue systématique. Journal international de l'obésité ; 1-19. est ce que je:10.1038/s41366-023-01390-6