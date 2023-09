Des parasites manipulent les fourmis pour grimper sur les brins d'herbe, découvrent des scientifiques

Des scientifiques du Département des sciences végétales et environnementales de l'Université de Copenhague ont fait une découverte fascinante sur la douve du foie, un type de parasite. Ces douves ont la capacité remarquable de contrôler les fourmis et de les faire grimper de haut en bas des brins d'herbe, augmentant ainsi les chances que les douves soient consommées par des animaux plus gros.

Le cycle de vie des douves lancettes du foie commence lorsque leurs œufs sont excrétés par les vaches et finissent dans l’herbe. Les escargots ingèrent ces œufs, où ils se transforment en larves et se reproduisent de manière asexuée. Les escargots réagissent à l'infestation en formant des kystes autour des vers, qui sont ensuite expulsés sous forme de boules visqueuses. À leur insu, les fourmis consomment ces boules visqueuses avec les larves de vers.

Une fois à l’intérieur d’une fourmi, les larves migrent vers l’estomac ou le cerveau de la fourmi. Ceux qui atteignent le cerveau prennent le contrôle, ordonnant à la fourmi de grimper sur un brin d'herbe et de s'y agripper. Ce comportement permet aux animaux plus gros d’ingérer accidentellement la fourmi et ses parasites. À l’intérieur de l’hôte final, les vers mûrissent et pondent dans le foie de l’hôte, complétant ainsi le cycle.

Des chercheurs étudiant les fourmis infectées dans les forêts de Bidstrup au Danemark ont ​​découvert que la température jouait un rôle important dans le comportement des fourmis. Les jours frais, les fourmis restaient sur l’herbe, mais les jours plus chauds, elles descendaient. Cette observation suggère que les vers manipulent principalement les fourmis pendant la nuit et le matin. Les résultats soulignent la complexité du comportement des parasites et soulignent la nécessité de recherches plus approfondies dans ce domaine.

Bien que cela soit rare, les humains peuvent occasionnellement être infectés par ces parasites. Dans de tels cas, le foie et les voies biliaires peuvent être endommagés. Cependant, il est important de noter que les humains ne sont pas l’hôte principal des douves du foie.

Sources:

– Université de Copenhague, Département des sciences végétales et environnementales

– Journal d’écologie comportementale