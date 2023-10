Pangea Ultima : un futur supercontinent qui sonne le glas des mammifères

Un nouveau supercontinent, la Pangée Ultima, devrait se former dans 250 millions d'années. Cette configuration des continents provoquerait des chaleurs extrêmes et rendrait 92 % des terres inhabitables, conduisant potentiellement à la fin de la vie des mammifères. La croûte terrestre est constituée de sept plaques tectoniques majeures qui se déplacent constamment, provoquant le déplacement des continents. La Pangea Ultima verrait l'Australie se rapprocher de la Chine, les Amériques se rapprocher de l'Afrique, l'Afrique entrer en collision avec l'Europe et l'Arabie, et une chaîne de montagnes se former dans le sud de l'Europe et en Asie. Ce supercontinent serait entouré d'un immense océan Pacifique.

De nouvelles recherches utilisant des superordinateurs pour modéliser le climat de la Pangée Ultima révèlent que les températures dépasseraient le seuil de survie des mammifères en raison de la libération de CO2 par les volcans, de l'augmentation de l'énergie solaire, des effets de continentalité et de la présence de vastes déserts. Les humains et les autres mammifères auraient du mal à survivre en raison de la chaleur extrême, de l’humidité élevée et de l’incapacité à évacuer la chaleur par la sueur. Des températures humides supérieures à 35 degrés, y compris une humidité élevée, peuvent être mortelles en six heures seulement.

Bien qu’il existe d’autres théories sur la forme du supercontinent, la plupart d’entre elles entraîneraient un climat similaire à celui de la Pangée Ultima. Cependant, certains scientifiques proposent une théorie concurrente, connue sous le nom d’Amasia, qui serait plus hospitalière. Cette théorie suggère qu’un supercontinent situé à des latitudes plus élevées aurait des températures plus modérées.

Il est important de prendre en compte la disposition des continents d'une planète, et pas seulement sa distance au soleil, lors de la recherche d'exoplanètes susceptibles de soutenir la vie humaine. Comprendre la tectonique des plaques et son impact sur le climat et l’habitabilité d’une planète est crucial dans la recherche de mondes habitables.