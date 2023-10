Un fossile de trilobite révèle un régime alimentaire ancien

By

Des chercheurs ont fait une découverte révolutionnaire en examinant les restes fossilisés d'un trilobite de la période ordovicienne. Grâce à la microtomographie synchrotron, une équipe de paléontologues a pu identifier le dernier repas du trilobite, minéralisé dans son estomac fossile. Il s'agit de la première preuve connue du régime alimentaire des trilobites et fournit des informations précieuses sur les habitudes alimentaires de l'ancienne créature.

L'équipe a identifié des coquilles fragmentées dans l'estomac du trilobite, qui appartenaient à divers organismes marins tels que des ostracodes, des hyolithes et des bivalves. Cela suggère que le trilobite se nourrissait de manière non sélective, consommant tout ce qui était suffisamment petit pour tenir dans sa bouche ou se briser facilement. Cependant, les chercheurs ne peuvent pas confirmer si la nourriture était vivante, morte ou une combinaison des deux.

Le fossile en question est celui de Bohemolichas incola, l'une des plus de 20,000 270 espèces de trilobites qui existaient au cours de leur règne de XNUMX millions d'années sur Terre. Le spécimen, découvert il y a plus d'un siècle, est conservé au musée Buroslav Horák en République tchèque. Le paléontologue Petr Kraft, l'auteur principal de l'étude, avait observé le fossile et son contenu intestinal lorsqu'il était enfant, mais ne disposait pas de la technologie nécessaire pour l'examiner en détail.

Les chercheurs attribuent la préservation exceptionnelle du trilobite au fait qu’il a été englouti et enterré par une coulée de boue sous-marine. Cette circonstance n’est pas sans rappeler un autre fossile remarquable, qui présentait un mammifère et un dinosaure à bec enlacés l’un avec l’autre. On pense que le trilobite a été récupéré par d'autres mangeurs de fond après sa mort, révélant des preuves de tentatives de fouissage. Cependant, ces charognards évitaient de consommer l’intestin du trilobite, probablement en raison de conditions nocives dans le tube digestif.

Ce fossile offre un aperçu unique de la vie et du régime alimentaire d’un trilobite, mettant en lumière le passé ancien. Sa préservation impeccable illustre le potentiel de vestiges bien conservés pour dévoiler des informations précieuses sur des espèces disparues.

