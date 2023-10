La Chine et le Pakistan collaborent sur la mission lunaire pour 2024

By

La prochaine mission lunaire chinoise, Chang'e-6, prévue pour 2024, explorera non seulement la face cachée de la Lune, mais transportera également une charge utile en provenance du Pakistan. Cette collaboration est le résultat de la coopération croissante des deux pays dans le secteur spatial.

La mission Chang'e-6, actuellement en recherche et développement, a pour objectif de rapporter des échantillons de la face cachée de la Lune. Ceci est important car toutes les précédentes missions d’échantillonnage lunaire effectuées par des humains ont eu lieu sur la face proche de la Lune. La face cachée, qui est généralement plus ancienne et contient le bassin d'Aitken, un relief lunaire majeur, possède une grande valeur scientifique.

Pour promouvoir la coopération internationale, Chang'e-6 transportera des charges utiles et des projets satellites de différents pays et régions. Il s'agit notamment de l'instrument de détection du radon français DORN, du détecteur d'ions négatifs de l'Agence spatiale européenne, du rétroréflecteur laser italien et du CubeSat pakistanais. Un CubeSat est un satellite miniaturisé du Pakistan.

Cette collaboration entre la Chine et le Pakistan s'étend au-delà de la mission lunaire. Le Pakistan a déjà envoyé des graines à la station spatiale chinoise Tiangong à des fins de recherche. En outre, le Pakistan étudie la possibilité de rejoindre à la fois la station spatiale Tiangong et la base dirigée par la Chine sur le pôle Sud lunaire par le biais d'un accord formel.

Pour assurer la communication entre la face cachée de la Lune et la Terre, la Chine prévoit de lancer son nouveau satellite relais, Queqiao-2 (Magpie Bridge-2), au premier semestre 2024.

La mission lunaire de la Chine en 2024, avec la contribution du Pakistan, jouera un rôle important dans l'élargissement de notre compréhension de la face cachée de la Lune et dans le progrès de la recherche mondiale en matière d'exploration spatiale.

