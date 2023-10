Le télescope spatial James Webb découvre des centaines d'objets de masse planétaire flottant librement dans la nébuleuse d'Orion

Le télescope spatial James Webb (JWST) a fait une découverte surprenante dans la nébuleuse d'Orion. Les observations de la caméra proche infrarouge (NIRCam) du JWST ont révélé plus de 500 objets de masse planétaire flottant librement, également connus sous le nom de « planètes voyou », errant dans la nébuleuse. Ce qui est encore plus intriguant, c'est qu'environ 40 de ces objets existent en larges paires binaires, défiant les théories actuelles sur la formation de planètes voyou.

Des objets de masse planétaire flottant librement et qui ne tournent pas autour d’une étoile ont déjà été observés, mais jamais en si grand nombre. Ces objets sont encore jeunes et brillants en raison de la chaleur dégagée par leur formation. Au fil du temps, ils refroidiront et disparaîtront de la vue.

Il existe deux hypothèses dominantes quant à la formation de ces planètes voyou. L’un d’eux suggère qu’ils s’effondrent et se condensent directement à partir d’un nuage moléculaire formant des étoiles, un peu comme les étoiles elles-mêmes. L'autre propose qu'elles se forment en orbite autour de jeunes étoiles par accrétion du noyau et soient ensuite expulsées en raison des forces de marée gravitationnelles et des résonances.

Samuel Pearson, chercheur à l'Agence spatiale européenne (ESA) et auteur principal d'une pré-publication sur les nouvelles observations, estime qu'une combinaison des deux processus est probablement responsable de la plupart des objets de masse planétaire dans la nébuleuse d'Orion. Cependant, les paires binaires posent un défi à cette explication. Pearson appelle ces objets JuMBO (Jupiter Mass Binary Objects) et les considère comme un mystère.

Le problème des JuMBO est leur masse. Les modèles prédisent que la masse minimale d’un objet de masse planétaire formé directement à partir d’un nuage moléculaire devrait être trois fois supérieure à celle de Jupiter. Cependant, certains des JuMBO découverts ont des masses inférieures à cette limite minimale. De plus, les trouver par paires binaires ajoute au puzzle.

Deux explications possibles ont été proposées. L’une d’entre elles suggère que la fonction de masse initiale, qui décrit la répartition des masses des étoiles à la naissance, s’étend à des masses beaucoup plus petites que ce que l’on pensait auparavant. L’autre possibilité est que les JuMBO soient éjectés des systèmes planétaires.

Un modèle proposé par Rosalba Perna de l'Université de Stony Brook et ses collègues suggère que deux planètes géantes d'un système pourraient être éjectées si elles s'alignent et rencontrent une étoile proche. Ces planètes géantes peuvent se former à de grandes distances de leur étoile, voire au-delà de 50 unités astronomiques.

Les découvertes de la nébuleuse d'Orion correspondent aux prédictions faites par Aleks Scholz de l'Université de St Andrews. Scholz prévoyait que le JWST détecterait un nombre important de planètes voyou de faible masse dans les jeunes amas d'étoiles.

Pour approfondir leurs recherches sur les JuMBO, Pearson et Mark McCaughrean, conseiller principal de l'ESA pour la science et l'exploration, prévoient d'utiliser le spectromètre proche infrarouge (NIRSpec) du JWST dans une étude future. Ces observations fourniront plus de détails sur la température des objets, la gravité de leur surface et la composition atmosphérique. De plus, les chercheurs rechercheront des objets de masse planétaire dans un autre jeune amas d'étoiles, NGC 2244, pour mieux comprendre leur formation.

Bien que l'on sache peu de choses sur ces objets de masse planétaire, Pearson suggère qu'il pourrait y en avoir plus dans la Voie lactée qu'il n'y a d'étoiles. La question de savoir comment les définir comme planètes, naines sub-brunes ou autre chose reste ouverte, mais Pearson évite de se laisser entraîner dans la définition de catégories et préfère se concentrer sur la science fascinante qui les sous-tend.

