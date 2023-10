Un nouvel établissement de soins de traumatologie pédiatrique sera créé au KGMU avec la collaboration de l'AIIMS

By

L'Université médicale King George (KGMU) de Lucknow s'apprête à créer un établissement de soins de traumatologie pédiatrique de pointe en collaboration avec le célèbre All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) à Bhopal. L'objectif principal de cet établissement est d'améliorer le diagnostic et le traitement des cas de traumatismes pédiatriques, car il peut être difficile pour les enfants de communiquer efficacement leurs blessures.

Le directeur de l'AIIMS à Bhopal, le professeur Ajai Singh, a souligné la nécessité d'une approche spécialisée dans les cas de traumatismes pédiatriques en raison de la nature unique de ces blessures. Contrairement aux adultes qui peuvent fournir des informations détaillées, les enfants peuvent avoir du mal à exprimer leur douleur et l’emplacement de leurs blessures. Le professeur Singh a souligné : « Un enfant peut continuer à pleurer jusqu'à ce qu'il obtienne un soulagement. » En conséquence, un diagnostic précis et un traitement rapide deviennent cruciaux dans ces cas.

Pour assurer le succès de cette initiative, les médecins résidents du KGMU se rendront à l'AIIMS, Bhopal, pour acquérir une expertise dans la gestion des urgences traumatiques pédiatriques. En observant les protocoles et les procédures mis en œuvre à l'AIIMS, ils pourront apprendre des stratégies efficaces qui pourront être intégrées dans le développement de l'établissement de soins de traumatologie pédiatrique du KGMU.

Cet effort de collaboration entre KGMU et AIIMS, Bhopal met en valeur l'importance du partage des connaissances et l'importance des soins spécialisés pour relever les défis uniques rencontrés dans les cas de traumatisme pédiatrique. En améliorant les capacités de diagnostic et les résultats du traitement, cet établissement aura sans aucun doute un impact positif significatif en contribuant au bien-être des enfants ayant besoin de soins de traumatologie.

FAQ

1. Quel est le but de l'établissement de soins de traumatologie pédiatrique en cours de développement au KGMU ?

Le but de cet établissement est d'améliorer le diagnostic et le traitement des cas de traumatismes pédiatriques en abordant les défis rencontrés dans la communication efficace des blessures subies par les enfants.

2. Pourquoi des soins spécialisés sont-ils nécessaires pour les cas de traumatismes pédiatriques ?

Des soins spécialisés sont nécessaires pour les cas de traumatismes pédiatriques en raison des défis uniques posés par la capacité limitée des enfants à exprimer leur douleur et à identifier l'emplacement précis de leurs blessures.

3. Comment KGMU collaborera-t-il avec l'AIIMS, Bhopal pour développer l'installation ?

Les médecins résidents du KGMU visiteront l'AIIMS, Bhopal pour apprendre des stratégies et des procédures efficaces pour gérer les urgences traumatiques pédiatriques. Ces connaissances seront utilisées dans le développement de l'établissement de soins de traumatologie pédiatrique du KGMU.

