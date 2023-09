Lamproie du Pacifique : un poisson ancien fascinant

By

La lamproie du Pacifique, connue scientifiquement sous le nom d'Entosphenus tridentatus, est une créature remarquable que l'on trouve dans les écosystèmes d'eau douce et marins de la région du Pacifique Nord. Son régime alimentaire se compose principalement de sang et de liquides organiques d'autres poissons, notamment le saumon du Pacifique, les poissons plats, le sébaste et le merlu du Pacifique.

Ce qui rend la lamproie du Pacifique vraiment impressionnante, c'est son ancienne lignée. Appartenant à un groupe de poissons sans mâchoires, les lamproies ont évolué il y a plus de 450 millions d'années durant la période ordovicienne. Avec environ 40 espèces vivantes réparties dans le monde, ces organismes ressemblant à des anguilles ont survécu à au moins quatre extinctions massives et ont prospéré bien avant l’existence des dinosaures et même des arbres.

Contrairement à la plupart des poissons, les lamproies du Pacifique n’ont pas d’os. Leurs squelettes sont plutôt entièrement constitués de cartilage. Ce qui les distingue est leur structure buccale unique : au lieu d’une mâchoire, les lamproies possèdent une bouche ventouse bordée de dents. Ils utilisent cette bouche pour s'accrocher à leurs proies et en extraire du sang et des fluides corporels. Il convient de noter que les scientifiques pensent que les lamproies ne consomment pas de chair.

Le processus de reproduction des lamproies du Pacifique est également intrigant. Les lamproies femelles pondent environ 200,000 XNUMX œufs qu'elles incubent dans des nids d'eau douce pendant plusieurs semaines. Après l’éclosion, les larves s’enfouissent dans les sédiments et restent enfouies jusqu’à dix ans. Ils finissent par émerger sous forme de juvéniles, migrant en aval vers l'océan pour se nourrir. Plusieurs années plus tard, ils retournent dans les habitats d'eau douce pour se reproduire.

L’importance des lamproies du Pacifique s’étend au-delà de leur histoire évolutive. Ces poissons sont des proies très recherchées par diverses espèces d’oiseaux, de mammifères et d’autres poissons. Leur chair extrêmement grasse, contenant trois à cinq fois plus de calories que le saumon, joue un rôle vital dans les écosystèmes d’eau douce et marins.

En conclusion, la lamproie du Pacifique est une créature fascinante qui met en valeur la remarquable résilience des poissons anciens. Sa nature sans mâchoire, sa structure buccale unique et son cycle de reproduction complexe contribuent à son caractère distinctif. En tant qu'élément clé de divers écosystèmes, la lamproie du Pacifique illustre l'interdépendance des organismes du monde naturel.

