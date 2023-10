Le trou annuel dans la couche d'ozone atteint une taille record en septembre

By

Des scientifiques de l'Agence spatiale européenne ont rapporté que le trou annuel dans la couche d'ozone avait atteint une taille record en septembre. Le trou, qui apparaît chaque année au-dessus de l’Antarctique, varie en taille en raison de la température et d’autres conditions atmosphériques. Cependant, cette nouvelle ne devrait pas être alarmante car l'existence du trou et ses fluctuations sont un phénomène naturel.

Le soi-disant « trou » dans la couche d’ozone est en réalité un amincissement de l’atmosphère qui se produit de façon saisonnière au-dessus de l’Antarctique au cours du printemps polaire. Ce phénomène est causé par des conditions météorologiques extrêmes et des nuages ​​stratosphériques polaires uniques qui se forment en hauteur dans l’atmosphère pendant l’hiver froid et sombre de l’Antarctique. Ces nuages ​​interagissent avec des produits chimiques appauvrissant la couche d’ozone, qui sont activés par la lumière ultraviolette lorsque le soleil revient après des mois d’obscurité.

Bien que la taille exacte du trou cette année soit encore à déterminer, les scientifiques de l'Agence spatiale européenne ont rapporté qu'il était devenu trois fois plus grand que le Brésil en septembre, ce qui en faisait l'un des plus grands jamais enregistrés à cette époque. Il a été prédit que le trou dans la couche d’ozone pourrait être plus grand que d’habitude cette année en raison de la vapeur d’eau émise par l’éruption du volcan Hunga Tonga en janvier 2022.

Il est important de noter que d’année en année, la couche d’ozone est en passe de se rétablir complètement au cours des prochaines décennies. La découverte du trou dans la couche d’ozone dans les années 1970 et 1980 était liée à la pollution par les chlorofluorocarbures (CFC), utilisés dans la climatisation, les réfrigérants et d’autres applications. Le Protocole de Montréal, signé en 1987, a interdit l'utilisation des CFC, mais ceux-ci persistent toujours dans notre atmosphère. La surveillance de la couche d'ozone est cruciale pour garantir que les pays adhèrent au Protocole de Montréal et protéger la vie sur Terre des effets nocifs de la lumière UV à haute énergie du soleil.

Sources : The Weather Company, Agence spatiale européenne