L’expansion du trou d’ozone au-dessus de l’Antarctique suscite des inquiétudes quant à l’appauvrissement de la couche d’ozone

Le trou d’ozone au-dessus de l’Antarctique a atteint une taille environ trois fois supérieure à celle du Brésil, signalant un exemple significatif d’appauvrissement de la couche d’ozone. L’Agence spatiale européenne (ESA) a découvert ce développement inquiétant à l’aide des données collectées par son satellite Copernicus Sentinel-5P le 16 septembre 2023.

Les scientifiques étudient actuellement les causes sous-jacentes de cette vaste « zone d’appauvrissement de la couche d’ozone ». L'un des liens possibles explorés est l'éruption du volcan sous-marin des Tonga, Hunga Tonga Hunga Ha'apai, début 2022. L'éruption a déclenché des ondes de choc et déclenché des alertes au tsunami, le satellite capturant des images de fumée et de cendres s'échappant dans l'atmosphère.

La libération de gaz volcaniques et d'aérosols lors de cette éruption est désormais examinée comme un facteur potentiel d'exacerbation de l'appauvrissement de la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique. Le satellite Copernicus Sentinel-5P, lancé en 2017, a joué un rôle crucial dans la surveillance de l'atmosphère terrestre dans le cadre des missions Copernicus Sentinel.

Selon les récentes découvertes de l'ESA, le trou dans la couche d'ozone s'est étendu à une superficie d'environ 26 millions de kilomètres carrés. Bien que ce trou soit l'un des plus grands trous d'ozone saisonniers enregistrés, il reste derrière le record établi en 2000, qui atteignait près de 28.4 millions de kilomètres carrés.

Les dimensions du trou dans la couche d'ozone varient tout au long de l'année et culminent généralement entre la mi-septembre et la mi-octobre. Ce phénomène est attribué à l’affaiblissement et à la dissipation éventuelle du vortex polaire dans l’hémisphère sud à mesure que les températures stratosphériques augmentent. L'ESA prévoit que les niveaux d'ozone dans la région touchée reviendront à la normale d'ici la fin décembre.

La couche d'ozone dans la stratosphère terrestre joue un rôle essentiel dans la protection de notre planète contre les rayons ultraviolets (UV) nocifs du Soleil. Il se compose d’une forte concentration de molécules d’ozone. Les mesures satellitaires, comme celles fournies par Sentinel-5P, permettent aux scientifiques de suivre de près l'évolution de la couche d'ozone.

L’expansion du trou d’ozone au-dessus de l’Antarctique est une source de préoccupation en raison de ses implications potentielles sur l’environnement et la santé. Des recherches supplémentaires et une surveillance continue seront nécessaires pour comprendre les causes de cette évolution importante et mettre en œuvre des mesures pour préserver la couche d’ozone.

