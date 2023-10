Le trou d’ozone croissant au-dessus de l’Antarctique

By

Une nouvelle étude révèle que le trou dans la couche d’ozone au-dessus de l’Antarctique a atteint une taille presque trois fois plus grande que celle du Brésil. Cette évaluation a été réalisée après l'analyse des données satellitaires du satellite Copernicus Sentinel-5P de l'Agence spatiale européenne. Les observations indiquent que cet écart pourrait avoir été causé par l'éruption du volcan sous-marin des Tonga au début de 2022, qui a libéré des quantités importantes de vapeur d'eau dans l'air.

Les experts estiment que la présence de vapeur d’eau aurait pu entraîner la formation de nuages ​​​​stratosphériques polaires. C'est dans ces nuages ​​que les chlorofluorocarbones (CFC) peuvent réagir et accélérer l'appauvrissement de la couche d'ozone, selon Antje Inness, scientifique principale au service de surveillance de l'atmosphère Copernicus.

La taille actuelle du trou dans la couche d’ozone s’étend sur environ 26 millions de kilomètres carrés, ce qui en fait l’un des plus grands jamais enregistrés. Le dernier cas enregistré d’un trou d’ozone d’une importance similaire s’est produit en 2000, lorsqu’il atteignait une superficie d’environ 28.4 millions de kilomètres carrés.

La taille de la zone appauvrissant la couche d’ozone varie tout au long de l’année, culminant généralement entre août et octobre. À la mi-septembre et à la mi-octobre, le trou atteint son maximum, principalement en raison de la hausse des températures dans l’hémisphère sud. Ces conditions plus chaudes entraînent une diminution accrue de la couche d’ozone.

L'ozone est un gaz naturel qui forme une couche protectrice dans l'atmosphère terrestre, nous protégeant des rayons ultraviolets nocifs du soleil. Cependant, la découverte d'un trou dans la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique en 1985 a révélé les impacts négatifs des activités humaines utilisant des substances comme les CFC sur l'appauvrissement de la couche d'ozone. Depuis lors, des réglementations strictes ont été mises en place pour interdire les substances appauvrissant la couche d’ozone, et le trou dans la couche d’ozone est étroitement surveillé.

