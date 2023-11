Explorer Vénus : percer les mystères de son atmosphère

By

Une découverte révolutionnaire a été faite par des astronomes étudiant l'atmosphère de Vénus. Des signes clairs de présence d'oxygène atomique ont été détectés directement à la lumière du jour, fournissant ainsi de nouvelles informations sur la dynamique et les modèles de circulation de l'atmosphère de la planète. Dirigées par le physicien Heinz-Wilhelm Hübers du Centre aérospatial allemand (DLR), les découvertes de l'équipe mettent en lumière les différences marquées entre Vénus et la Terre.

Vénus, souvent appelée la jumelle maléfique de la Terre, partage des similitudes avec notre planète en termes de masse et de composition. Cependant, il possède un environnement hostile avec une température moyenne de surface de 464 degrés Celsius (867 Fahrenheit) en raison de ses épais nuages ​​​​de dioxyde de carbone qui créent un effet de serre. L'atmosphère de la planète tourne à une vitesse étonnante, provoquant des vents puissants pouvant atteindre des vitesses supérieures à 700 kilomètres par heure.

Les scientifiques sont intrigués par le contraste saisissant entre Vénus et la Terre et souhaitent en savoir plus sur notre planète voisine. En étudiant l'atmosphère de Vénus, nous espérons mieux comprendre ce qui a conduit aux trajectoires divergentes de ces deux mondes. Vénus était-elle autrefois semblable à la Terre, ou a-t-elle toujours été destinée à être un gouffre inhospitalier ?

L'oxygène atomique joue un rôle crucial dans la découverte des mystères de Vénus. Contrairement à l’oxygène moléculaire que nous respirons (O2), l’oxygène atomique est constitué d’atomes d’oxygène uniques et hautement réactifs. Sur Terre, l'oxygène atomique est abondant à haute altitude en raison de la dégradation de l'oxygène moléculaire par les photons solaires.

Un processus similaire se produit sur Vénus lorsque la lumière du soleil interagit avec le dioxyde de carbone présent dans l’atmosphère. Cela conduit à la production d'oxygène atomique et de monoxyde de carbone, qui se recombinent ensuite pour former du dioxyde de carbone sur la face nocturne de la planète. Bien que de l’oxygène atomique ait été observé au cours de ce processus du côté nuit, c’est la première fois qu’il est détecté du côté jour de Vénus.

L'équipe de recherche dirigée par Hübers a analysé les données collectées par l'Observatoire stratosphérique d'astronomie infrarouge (SOFIA), un observatoire de haut vol dans l'atmosphère terrestre. Grâce à leurs observations, ils ont découvert que les concentrations atomiques d’oxygène culminaient à une altitude d’environ 100 kilomètres (62 miles), entre deux modèles de circulation atmosphérique dominants sur Vénus.

Cette découverte importante ouvre de nouvelles opportunités pour explorer la zone de transition de l'atmosphère de Vénus en utilisant l'oxygène atomique comme ressource. D'autres observations, en particulier à proximité de points spécifiques de l'atmosphère, permettront de mieux comprendre cette région particulière et d'augmenter les futures missions spatiales vers Vénus.

En comparant les mesures de l'oxygène atomique dans les atmosphères de la Terre, de Mars et de Vénus, les scientifiques espèrent mieux comprendre les facteurs qui ont contribué aux grandes différences entre ces atmosphères planétaires. Cette recherche, publiée dans Nature Communications, ouvre la voie à une compréhension plus approfondie des mystères entourant Vénus et la Terre.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu’est-ce que l’oxygène atomique ?

L'oxygène atomique est distinct de l'oxygène que nous respirons (O2). Il se compose d’atomes d’oxygène uniques et isolés, hautement réactifs et se liant facilement à d’autres atomes. Sur Terre, l’oxygène atomique se trouve souvent à des altitudes plus élevées, où il est créé par photodissociation de l’oxygène moléculaire.

Pourquoi est-il important d'étudier l'atmosphère de Vénus ?

L'étude de l'atmosphère de Vénus permet aux scientifiques de mieux comprendre les chemins divergents empruntés par Vénus et la Terre. En comprenant les différences entre ces deux planètes, nous pouvons faire la lumière sur les facteurs qui ont façonné leur environnement et potentiellement découvrir des indices sur l'avenir de la Terre.

Comment l’oxygène atomique a-t-il été détecté sur Vénus ?

Les astronomes ont utilisé l'Observatoire stratosphérique pour l'astronomie infrarouge (SOFIA) pour collecter des données sur l'atmosphère de Vénus. En analysant ces données, ils ont pu détecter directement la présence d’oxygène atomique du côté jour de Vénus, fournissant ainsi des informations précieuses sur la dynamique atmosphérique et les modèles de circulation de la planète.

Sur quoi se concentreront les futures observations et missions ?

Les futures observations et missions viseront à recueillir des informations plus détaillées sur la zone de transition unique dans l'atmosphère de Vénus. Cela impliquera d'étudier des points spécifiques, tels que les régions antisolaires et subsolaires, pour améliorer davantage notre compréhension de la dynamique atmosphérique de Vénus et soutenir les futures explorations spatiales.