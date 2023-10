Les plates-formes de glace de l'Antarctique fondent à un rythme alarmant, selon une étude

By

Les scientifiques ont découvert que 71 des 162 plates-formes de glace entourant l'Antarctique ont diminué de volume sur une période de 25 ans, entraînant le rejet de 7.5 billions de tonnes d'eau de fonte dans les océans. L'étude, publiée dans la revue Science Advances, indique que presque toutes les plates-formes de glace du côté ouest de l'Antarctique ont subi une perte de glace, tandis que la plupart de celles du côté est sont restées stables ou ont augmenté en volume.

Les chercheurs ont calculé qu’un total de 67 25 milliards de tonnes de glace ont été exportées vers l’océan au cours des 59 années, compensées par 7.5 XNUMX milliards de tonnes ajoutées aux plates-formes de glace. Cela a entraîné une perte nette de XNUMX billions de tonnes. Selon le chercheur principal Benjamin Davison de l'Université de Leeds, la détérioration des plates-formes de glace est influencée par la température des océans et les courants autour de l'Antarctique. Le côté ouest exposé fait face à des eaux chaudes, qui érodent les plates-formes de glace, tandis que le côté est protégé est protégé par une bande d'eau froide au niveau de la côte.

L'étude suggère que le réchauffement climatique induit par l'homme est un facteur important dans la perte de glace, car les régimes climatiques naturels auraient permis une certaine repousse de la glace. Les plates-formes de glace agissent comme des barrières pour les glaciers, ralentissant l'écoulement des glaces vers les océans. Lorsque les plates-formes de glace s’amincissent ou diminuent en taille, le taux de perte de glace des glaciers s’accélère.

La recherche a analysé plus de 100,000 XNUMX images radar satellite pour évaluer la santé des plates-formes de glace. Les résultats mettent en évidence les répercussions potentielles sur le système de glace de l'Antarctique et la circulation océanique mondiale si les plates-formes de glace continuent de disparaître ou de diminuer. L’eau douce rejetée dans l’océan par la fonte des glaces pourrait perturber la circulation océanique, qui joue un rôle crucial dans le transport des nutriments, de la chaleur et du carbone dans l’écosystème polaire.

Sources:

– Étude publiée dans Science Advances

- Université de Leeds

- Agence spatiale européenne